“Este es un cambio importante en la posición de la UE”, comentó entonces la investigadora senior del centro de reflexión británico Centre for European Reform (CER) Camino Mortera, para quien esto es una consecuencia del Brexit. Los 27 socios de Reino Unido en la UE “obviamente se tienen que poner del lado de los miembros del club y no del lado del saliente, algo que se está viendo no solamente con Gibraltar, sino sobre todo con Irlanda”, agregó la analista.