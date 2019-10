“He hecho todo lo que he podido para convencer a los miembros del Parlamento para que apoyen el acuerdo de retirada de la Unión Europea... Desafortunadamente, no lo he logrado. Lo intenté tres veces. Creo que era correcto perseverar incluso cuando las probabilidades de éxito eran bajas, pero ahora creo que está claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro dirija ese esfuerzo”, fueron las palabras de May el 7 de junio pasado, cuando anunció que dejaría de cumplir sus funciones en la residencia de Downing Street 10 y como líder del Partido Conservador. A Theresa la sucedió Boris Johnson, un excéntrico ex periodista que fue su secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, pero sobre todo un ferviente estandarte del Brexit más duro.