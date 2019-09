Según los especialistas, el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente. No se trataba únicamente de saber si la suspensión era legal o ilegal, sino también de determinar “si la Corte Suprema británica se convierte en árbitro, una especie de Tribunal Constitucional en un país sin constitución escrita”, explica Tony Travers, politólogo de la London School of Economics (LSE).