Large, shallow M6.3 right-lateral slip #earthquake on Blanco Transfer Fault off #Oregon where Juan de Fuca and Pacific plates move laterally by ~50mm/year. Felt along coast, but no societal impact expected.@geohazards https://t.co/dTGVdnqOET pic.twitter.com/A1sxFsBucJ

— 🌎 Ben van der Pluijm ⚒️ (@vdpluijm) August 29, 2019