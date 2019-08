"Corrimos hacia @Forever21 en #timessquare para ponernos a salvo de lo que pensábamos que era un tiroteo activo. Casi me pisotearon intentando entrar por las puertas, ¡pero el personal fue excelente y nos obligó a todos a ir al piso inferior! Me alegra que no haya sido un verdadero tirador activo #timessquare", dijo @iamlindseyb.