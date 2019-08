No es la primera vez que el Juez Caprio, cuyo trabajo judicial es transmitido en el programa de televisión de ABC "Caught in Providence" se hace la fama por juzgar con un gran corazón. En 2017, los videos que mostraban su juzgado se volvieron virales, alcanzando más de 15 millones de reproducciones. Este año, la audiencia de "Caught in Providence" se aproxima a los 100 millones de espectadores y uno de los videos compartidos en Pulptastic tuvo 30 millones de reproducciones en YouTube.