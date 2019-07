Pero su estancia en México no es fácil: debido a que la documentación con la que cuentan (de identidad y de estudios) no es válida aquí, tardan meses en poder ingresar a la escuela, a los servicios de salud y beneficios; muchas veces no hablan bien el idioma español por lo que se enfrentan a burlas y discriminación y, sobre todo, no se identifican con la cultura. Simplemente no es su país.