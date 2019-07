Una fiesta de adolescentes. Alcohol sin límites ni supervisión. Un crimen. Ambos tenían 16 años, ella no podía hablar ni mantenerse en pie, él la penetró, grabó la escena y circuló el video entre sus amigos. Para al juez, el acusado no debería ser procesado como adulto, ya que, opinó, "fue un abuso y no una violación".