La sentencia no tardó: condenada entre cuatro y doce años a cumplir en la cárcel de Rikers Island, donde goza de una celda privada…, muy lejana y distinta de aquel viaje a Marruecos que incluyó el alquiler de una villa de lujo con piscina… ¡y mayordomo privado! a lo largo de seis noches…, que pagó su amiga Rachel Williams porque "Ay, querida, otra vez me rechazaron las tarjetas por ese problema burocrático que no me permite traer mi fortuna. Pagá vos, y en cuanto puedo te lo devuelvo".