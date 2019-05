"Quizás esto es parte de una táctica de negociación, aunque sería algo bastante extremo. Creo que Estados Unidos y China tenían diferentes puntos de vista sobre lo que se había acordado. No sería la primera vez. Pero no fue hasta que se les presentó un texto legal explícito que los chinos se dieron cuenta de que no podían acatarlo", dijo Glauber, que fue el principal negociador de Estados Unidos para asuntos agrícolas en el período 2007 — 2008.