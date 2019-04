Los "Boy Scouts of America" (BSA) identificaron a más de 12.000 presuntas víctimas de abuso sexual en su organización entre 1944 y 2016. Además, creían que unos 7.819 de sus consejeros, maestros y ex líderes habían participado en esos abusos, de acuerdo con un testimonio dado a conocer esta semana en un caso no relacionado con el tema.