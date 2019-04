Adam Estle, director de la organización Field and Constituencies, National Immigration Forum, y ex director del Centro Refugio Phoenix para menores no acompañados, advirtió que estos albergues son sólo un puente que facilita que los menores pasen de la custodia de la Patrulla Fronteriza a la de sus patrocinadores y calificó como un lugar "inapropiado" para que los niños permanezcan mientras esperan que se defina su situación migratoria.