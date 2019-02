Joe Giacalone, ex oficial del Departamento de Policía de Nueva York , que actualmente enseña en John Jay College, dijo a The Economist que las plataformas son "un tesoro escondido para los investigadores". Agregó: "La gente publica cosas que no debería: vehículos, armas, de todo. Si alguien es lo suficientemente tonto como para publicar algo en las redes sociales y se lo busca por un delito, merece que lo atrapen".