Una mujer afroamericana, ex convicta, también fue una de las invitadas de Donald Trump a su discurso. "El año pasado me enteré, por amigos, de la historia de Alice Johnson. Me conmovió mucho. En 1997 Alice fue condenada a prisión perpetua por un primer delito, no violento, en drogas. Durante las siguientes dos décadas en la cárcel se volvió ministra, e inspiró a otros para que eligieran un camino mejor. La historia de Alice subraya las disparidades y la injusticia que puede existir en una sentencia penal, y la necesidad de remediar esta injusticia", relató el mandatario estadounidense, celebrando la reforma carcelaria lograda por su Administración.