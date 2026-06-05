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Summer Game Fest 2026 - STAR WARS Zero Company saldrá el 27 de agosto.

El nuevo juego de combate táctico al mejor estilo X-COM se centrará en la guerra de los clones.

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Star Wars: Zero Company, de Bit Reactor y Respawn Entertainment.
Star Wars: Zero Company, de Bit Reactor y Respawn Entertainment.

Star Wars está diciendo presente muy seguido en la industria de los videojuegos y ahora lo hizo con STAR WARS Zero Company, un nuevo videojuego de estrategia por turnos al estilo X-COM que, durante la Summer Game Fest, anunció su fecha de lanzamiento para el 27 de agosto de este año.

El proyecto está siendo desarrollado por Respawn y Bit Reactor y mostraron en el evento un tráiler que incluyó tanto momentos cinematográficos como algunas escenas de gameplay. Por lo visto, las comparaciones con X-COM son evidentes por cómo se desarrolla el combate y los turnos.

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En este tipo de experiencias, controlamos una cierta cantidad de unidades que debemos desplazar a lo largo del mapa para derrotar a los enemigos aprovechando rasgos del escenario y las fortalezas de cada unidad.

Star Wars: Zero Company, de Bit Reactor y Respawn Entertainment.
Star Wars: Zero Company, de Bit Reactor y Respawn Entertainment.

Asimismo, todo indica que la narrativa del juego también dará que hablar ya que estará basado en la época de la guerra de los clones y el tráiler dio un primer vistazo de Anakin Skywalker dentro del videojuego. Habrá que esperar para conocer qué otros personajes icónicos podrán aparecer y cuánta profundidad tendrá en lo que quiera contar.

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STAR WARS Zero Company saldrá el 27 de agosto para PlayStation 5, PC y Xbox Series.

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