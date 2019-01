"Yo solía estar atrapado en mi propia prisión ideológica. Sé que mi trabajo ayudó a muchos, mucha gente porque me lo han dicho. Pero estoy seguro que también he hecho daño a otras. No es que me disculpe, pero cualquier deficiencia que tuve como terapeuta vino de una visión demasiado estrecha de lo que "emocionalmente saludable" puede parecer. Vinieron de mi propia homofobia y estrechez de miras. Lo siento mucho por esos defectos y el daño que seguramente han causado a algunas personas. Y lo siento por la confusión y el dolor que mi elección puede estar causando a los demás", reiteró.