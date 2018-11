Peter Mirijanian, portavoz del abogado de Ivanka Trump, Abbe Lowell, no refutó el reporte del periódico, pero aseguró que no se envió información confidencial en los correos, que ninguno fue eliminado y que los emails se han "conservado" desde entonces en conformidad con las leyes de registros. También señaló que Ivanka Trump no configuró un servidor privado para la cuenta, que apuntó: "Nunca fue transferida o albergada en la Organización Trump".