Las mujeres van a las urnas en proporción mayor que los hombres, en parte porque son más educadas y en parte porque muchas son cabeza de familia, y en general se han independizado. Y también, según el libro A Seat at the Table: Congresswomen's Perspectives on Why Their Presence Matters (Voz y voto: perspectivas de las congresistas sobre por qué importa su presencia), de las académicas Kelly Dittmar, Kira Sanbonmatsu y Susan Carroll, también porque hay mujeres en los cargos públicos.