"A él no le atraen los hombres, por eso no quiere mi transición o que consuma hormonas. Reímos a diario", desdramatiza Kris junto a su marido. Finalmente aceptó el último tratamiento. Quiere que su ¿esposa? sea feliz y no esté más deprimida. "No quiero otro papá… papá estornuda demasiado fuerte", es el veredicto de su pequeño Toby quien sin embargo está feliz porque su madre "es diferente".