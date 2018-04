Sin embargo, según dijeron a Engadget fuentes de Capitol Hill, Zuckerberg "tendrá que explicar la falla de Facebook en la protección de los datos de los usuarios y sus fallas subsecuentes por las que no actuó significativamente en los años siguientes a la filtración". A los legisladores les importa saber "si Facebook hubiera revelado lo que sucedió con CA de no haber sido por las denuncias de The New York Times y The Guardian", que iniciaron el escándalo.