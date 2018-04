En la denuncia original de Christina Farr, "Facebook sent a doctor on a secret mission to ask hospitals to share patient data" ("Facebook envió un médico en misión secreta para que pidiera a los hospitales que compartan los datos de los pacientes"), se establece que si bien la información personal que se iba a compartir iba a ocultar la identificación de los individuos, "Facebook propuso el uso de una técnica informática corriente, la función hash [que permite resumir elementos variables en una expresión fija] para vincular a los individuos en ambos conjuntos de datos".