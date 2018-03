Esta última medición comparó datos de casi 17.000 menores y más de 27.000 adultos, tomados en 2015-2016, con datos de la misma encuesta ocho años antes. Aunque no ofrece explicaciones sobre por qué las personas siguen aumentando de peso, los nutricionistas y otros expertos suelen mencionar cuestiones como el estilo de vida, la genética y la dieta. The New York Times citó, por ejemplo, que las ventas de comida rápida aumentaron un 22,7% en el país entre 2012 y 2017.