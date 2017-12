La disminución de la recaudación como resultado de un recorte impositivo no debería distorsionar el mercado libre ya que la consecuente reducción del gasto gubernamental es más que compensado por un proporcional aumento del consumo y de la inversión privada que también se computan en el cálculo del PBI. Es por eso que un recorte de impuestos que no es acompañado por una reducción proporcional del gasto público "para pagar por" la caída de la recaudación no puede considerarse un recorte real sino más bien como un aplazamiento de las cuentas a pagar hacia el futuro.