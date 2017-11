"No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol o de perderme entre la maleza. Ni siquiera tuve tiempo de arrodillarme o acostarme. No tuve tiempo de hacer nada más que ver las ametralladoras alemanas y dar lo mejor que tenía. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Al principio estaba disparando acostado, como lo hacía en los concursos de tiro en las montañas de Tennessee. Era la misma distancia, pero pero los objetivos eran más grandes: simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé…"