El 29 de agosto pasado, en Los Ángeles, Sony Pictures mostró el primer tráiler de la película The Man Who Brought Down The White House (El hombre que derrumbó a la Casa Blanca). Escrita y dirigida por Peter Landesman, el personaje de Felt lo encarna el gran actor británico Liam Neeson. Se estrenó en Estados Unidos el 29 de septiembre, y estará pronto entre nosotros. Porque, entre otras cosas, es una historia inacabable. Tanto que, después del The End, no faltará quien imagine a Mark Felt multiplicado y oculto detrás de los cortinados de las salas…