El salvajismo de un “señor de la guerra” ruso envía un claro mensaje a Moscú

Militares ucranianos preparan un mortero para dispararlo hacia posiciones de las tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en las afueras de Bakhmut, región de Donetsk, Ucrania el pasado 30 de diciembre de 2022 (Reuters)

La línea que separa la vida de la muerte en las fangosas colinas al sur de Bakhmut, en el este de Ucrania, es delgada. Para Yaroslav Hervolsky, soldado de una brigada de evacuación ucraniana, puede ser indistinguible. Desde hace dos meses y medio, Hervolsky se adentra en el barro bajo el fuego de la artillería para rescatar a sus compañeros, vivos o muertos. El trabajo le ha dado pocas treguas. A mediados de diciembre, un exitoso avance ucraniano hizo retroceder a las fuerzas rusas un kilómetro más allá de los límites de la ciudad. Sin embargo, la carga de trabajo del Sr. Hervolsky no se vio afectada, ya que los ucranianos seguían sufriendo docenas de bajas diarias. Ahora los rusos atacan de nuevo y los cadáveres se acumulan. “Es difícil describir la sensación”, dice. “Cuarenta cuerpos apilados unos encima de otros. Diesel, sangre y carne podrida. Es un puto desastre, y nunca sabes si serás el siguiente”.

La línea del frente cerca de Bakhmut, un pequeño y cansado pueblo a 70 km al norte de la ciudad de Donetsk, es actualmente el sector más disputado de Ucrania. Ofrece poca justificación para la muerte de tantas personas, que se cuentan por centenares a diario si se incluyen las bajas rusas. La ciudad tiene un valor estratégico limitado, pues ofrece poco más que una fuente de agua y un centro de transporte por carretera.

Su verdadera importancia reside lejos, en Moscú, como campo de pruebas para Yevgeny Prigozhin, socio del presidente Vladimir Putin, y el Grupo Wagner, su oscuro ejército mercenario. Prigozhin ha tomado el mando del frente Bakhmut y lo utiliza para demostrar su propia visión sangrienta del futuro. Pero en Moscú no todo el mundo está contento, ni siquiera los líderes militares y políticos a los que el señor de la guerra critica abiertamente.

Durante mucho tiempo no estuvo claro el grado de colaboración entre Wagner y las fuerzas armadas rusas. Pero Wagner encontró una forma de cooperar con la jerarquía militar rusa a finales de otoño. Según Serhiy Cherevaty, portavoz del mando oriental ucraniano, este momento coincidió con el nombramiento de un nuevo comandante operativo, el general Sergei Surovikin, de línea dura, cuya candidatura había defendido Prigozhin. Wagner empezó a recibir apoyo de la red logística militar regular, dice el portavoz, e incluso empezó a luchar junto a unidades de élite del ejército regular ruso en grupos de ataque. Pero los recientes reveses cerca de Bakhmut y los problemas con la logística parecen haber tensado de nuevo la relación.

A finales de diciembre, Wagner difundió un vídeo en el que aparecían dos de sus combatientes arremetiendo contra el comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, el general Valery Gerasimov. Los soldados, que ocultaban su identidad con pañuelos pero parecían estar combatiendo cerca de Bakhmut, afirmaban que el máximo militar ruso estaba reteniendo municiones. “Estamos luchando contra todo el ejército ucraniano, ¿y dónde están ustedes? Sólo hay una palabra para describir lo que eres: maricón”. Los leales condenaron el arrebato. Pero el Sr. Prigozhin respaldó públicamente a sus hombres.

Un ataque con misiles ucranianos contra un cuartel en Makiivka, a 60 km de Bakhmut, el día de Año Nuevo, ha avivado aún más las críticas nacionalistas contra la cúpula militar rusa. El ataque, realizado a primera hora de la mañana con al menos cuatro misiles de alta precisión Himars suministrados por Occidente, mató a decenas de soldados (en su mayoría recién movilizados). Rusia ha dicho que murieron 89; Ucrania dice que la cifra es de al menos 400. Igor “Strelkov” Girkin, el excéntrico ex oficial de inteligencia responsable en gran medida del estallido de la guerra en la región de Donbás en 2014, dijo que había advertido a los generales rusos sobre la probabilidad de ataques Himars contra cuarteles. “En principio, [los generales] no son gobernables”, ladró. Algunos en Rusia han tratado de culpar a los nuevos reclutas de su propia desaparición, especulando con que Ucrania pudo identificar los cuarteles porque los soldados estaban, en contra de las órdenes, utilizando sus teléfonos móviles.

Girkin cuenta con un sólido grupo de seguidores entre los nacionalistas, pero los funcionarios de Moscú están mucho más preocupados por el continuo ascenso de la estrella de Prigozhin. Esa preocupación se intensificó en octubre y noviembre, dice Tatyana Stanovaya, analista política en Moscú, cuando la gente de la administración presidencial vio que el ex convicto establecía un canal directo con Putin. “Prigozhin está atacando a las instituciones gubernamentales con lo que equivalen a posiciones revolucionarias, y eso asusta a muchos de ellos”.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, blanco habitual de las críticas de Wagner, parece correr pocos riesgos y ha enviado a su propia agrupación de mercenarios, Patriot, a luchar en el Donbass. El portavoz ucraniano Cherevaty afirma que no está claro el papel exacto que desempeñará la fuerza Patriot. “Parece probable, sin embargo, que hayan sido enviados para contrapesar a Wagner”.

En discursos recientes, Putin ha subrayado la primacía de la cúpula militar regular. Pero no parece preocupado por los peligros de la alternativa intransigente de Prigozhin, dice Stanovaya. “Putin lo ve como alguien capaz de despertar a la nación y como representante de una extraña sociedad civil”. Por el momento, el ex convicto se mantiene firmemente en la órbita de Putin. Pero si antes Putin era considerado invulnerable, los persistentes rumores de que padece cáncer y las dudas sobre su juicio militar hacen que esto ya no sea así. Si la situación en el campo de batalla empeora significativamente, podría estallar una lucha por el poder.

Sin embargo, es probable que la respuesta más inmediata a los graves y crecientes problemas militares de Rusia en Ucrania sea una nueva oleada de movilizaciones. Ucrania cree que ésta podría comenzar en cuestión de días; su ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, sugirió la semana pasada que podría ir acompañada del anuncio de la ley marcial. Parece seguro que Bakhmut se llevará la peor parte de cualquier aumento de efectivos, como ya viene haciendo desde hace meses. “Un día están desorganizados y al siguiente se están reabasteciendo, esa ha sido siempre la norma”, afirma Hervolsky. “Seguimos luchando. Pero parece que no hay límite a la cantidad de mierda que pueden lanzar contra Bakhmut”.

