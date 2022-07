Cómo debe hacer Ucrania para ganar la guerra larga contra Rusia

How to win Ukraine's long war (Edward Tuckwell/The Economist)

Ucrania ganó la guerra corta. Móviles e ingeniosas, sus tropas infligieron terribles pérdidas y desbarataron los planes rusos de tomar Kiev. Ahora viene la guerra larga. Se agotarán las armas, las vidas y el dinero hasta que uno de los bandos pierda la voluntad de seguir luchando. Hasta ahora, es una guerra que está ganando Rusia.

En los últimos días sus fuerzas han tomado la ciudad oriental de Severodonetsk. Están avanzando en Lisychansk y pronto podrían controlar toda la provincia de Luhansk. También amenazan Slovyansk, en el norte de la vecina Donetsk. Los líderes ucranianos dicen que están superados y que les falta munición. Su gobierno calcula que hasta 200 de sus tropas mueren cada día.

Afortunadamente para Ucrania, esto no es el final. El avance ruso es lento y costoso. Con armas del calibre de la OTAN, nuevas tácticas y suficiente ayuda financiera, Ucrania tiene todas las posibilidades de hacer retroceder a los ejércitos rusos . Aunque el territorio perdido será difícil de recuperar, Ucrania puede demostrar la inutilidad de la campaña de Vladimir Putin y emerger como un Estado democrático y orientado hacia Occidente. Pero para ello necesita un apoyo duradero. Y eso todavía está en duda.

A primera vista, una guerra larga le conviene a Rusia. Ambas partes están utilizando enormes cantidades de munición, pero Rusia tiene mucho más. La economía rusa es mucho mayor que la ucraniana y está en mejor estado. En busca de la victoria, Rusia está dispuesta a aterrorizar y desmoralizar a los ucranianos cometiendo crímenes de guerra , como hizo al atacar un centro comercial en Kremenchuk esta semana. Si es necesario, Putin impondrá graves sufrimientos a su propio pueblo.

Sin embargo, la larga guerra no tiene por qué librarse en los términos de Putin. Potencialmente, Ucrania tiene un gran número de combatientes motivados. La industria de defensa de Occidente puede suministrarlos. En 2020, antes de las sanciones, las economías de la OTAN eran más de diez veces mayores que la de Rusia.

El cambio de rumbo de Ucrania comienza en el campo de batalla, deteniendo e invirtiendo el avance ruso. Los generales de Putin seguirán teniendo más armas, pero los sofisticados sistemas de la OTAN que llegan ahora tienen mayor alcance y precisión . Adoptando las tácticas ideadas en la Guerra Fría, cuando la OTAN también estaba en inferioridad numérica respecto al Ejército Rojo, Ucrania debería ser capaz de destruir los puestos de mando y los depósitos de suministros rusos. Ucrania obtuvo un éxito el 30 de junio, cuando utilizó las armas de la OTAN para expulsar a las fuerzas rusas de la Isla de la Serpiente, un premio estratégico en el Mar Negro. Debería aspirar a imponer un “estancamiento hiriente”, en el que recupere un territorio de similar importancia simbólica, como la ciudad de Kherson, imponiendo un alto precio a Rusia.

Si Rusia empieza a perder terreno en el campo de batalla, la disensión y las luchas internas pueden extenderse en el Kremlin . Los servicios de inteligencia occidentales creen que Putin está siendo mantenido en la oscuridad por sus subordinados. Tiene la costumbre de sustituir a sus comandantes, entre los que se encuentra el general Alexander Dvornikov, contratado después de las primeras semanas caóticas de la invasión. Occidente puede aumentar el coste de una larga guerra para Rusia si sigue imponiendo sanciones, que amenazan con dañar de forma duradera la economía rusa. Puede separar a las élites rusas de Putin acogiendo a los disidentes del mundo de los negocios y de la política, y animándoles a ver que su país no debe desperdiciar su futuro en una campaña inútil y costosa.

¿Mantendrá Occidente el rumbo? En una cumbre celebrada el 23 de junio, la Unión Europea concedió a Ucrania el estatus de candidato, prometiendo un profundo nivel de compromiso durante la próxima década. En otra cumbre celebrada esta semana en Alemania, el G7 confirmó y reforzó las sanciones contra Rusia. Y en una tercera, celebrada en Madrid, la OTAN reconoció la amenaza rusa al aumentar sustancialmente su presencia en el frente oriental de la alianza.

Sin embargo, Ucrania es una pesada carga. Las industrias de defensa occidentales son formidables, pero tienen dificultades para producir grandes volúmenes, especialmente de municiones. El gobierno ucraniano tiene un déficit mensual de 5.000 millones de dólares y el país necesitará reconstruirse después de la guerra. El apoyo público a Ucrania en Occidente se verá sacudido por una serie de presiones, desde la inflación hasta las elecciones -incluyendo, tan pronto como en 2023, la campaña en Estados Unidos que puede implicar una candidatura presidencial de ese admirador ucranófobo de Putin, Donald Trump.

Y los costes globales de una larga guerra aumentarán. Putin ha bloqueado las exportaciones de cereales y aceite de girasol desde los puertos ucranianos, lo que provocará disturbios y hambre en los países importadores más pobres. Parece que está intentando crear escasez de gas en la UE este invierno impidiendo que los miembros acumulen reservas durante el verano. Si la unidad se desmorona por la energía, ya que los estados de la UE acaparan el gas, también se desintegrará por Ucrania. Para complicar aún más las cosas, a los miembros de la OTAN les preocupa que, si Ucrania se impone, Putin se intensifique. Eso podría arrastrarlos a una guerra catastrófica con Rusia.

Se puede ver hacia dónde se dirige Putin. Tomará todo lo que pueda de Ucrania, declarará la victoria y luego pedirá a las naciones occidentales que impongan sus condiciones a Ucrania. A cambio, evitará al resto del mundo la ruina, el hambre, el frío y la amenaza del Armagedón nuclear.

Aceptar ese acuerdo sería un grave error de cálculo. Ucrania se enfrentaría a una agresión rusa permanente. Cuanto más crea Putin que ha tenido éxito en Ucrania, más beligerante se volverá. Explicó sus ambiciones en un discurso este mes, sonriendo mientras hablaba de cómo Pedro el Grande se apoderó de partes de Suecia. Luchará mañana con cualquier arma que le funcione hoy. Eso significa recurrir a los crímenes de guerra y a las amenazas nucleares, matando de hambre al mundo y congelando a Europa.

La mejor manera de evitar la próxima guerra es derrotarlo en esta . Los líderes tienen que explicar a sus pueblos que no sólo están defendiendo un principio abstracto en Ucrania, sino también su interés más fundamental: su propia seguridad. La UE debe apuntalar sus mercados energéticos para que no se fracturen el próximo invierno. Ucrania debe tener más armas . El riesgo de escalada hoy es real, pero si se impone una mala paz a Ucrania, las amenazas nucleares de Putin no cesarán. Sólo se volverán más peligrosas, especialmente si las fuerzas convencionales de Rusia están en desventaja.

En la larga guerra, los rusos de a pie sufrirán y los ucranianos soportarán un dolor indecible por la vanidad de Putin. Vencer significa reunir recursos y apuntalar a Ucrania como un país viable, soberano y de tendencia occidental, un resultado que su desafiante pueblo anhela. Ucrania y sus partidarios tienen los hombres, el dinero y el material para vencer a Putin. ¿Tienen todos ellos la voluntad?

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

