Los modernos cañones que pueden marcar la diferencia en Ucrania

ARCHIVO - Un camión de lanzamiento dispara el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) producido por Lockheed Martin durante un entrenamiento de combate en el alto desierto del Centro de Entrenamiento de Yakima, Wash (AP)

“Duro golpeo este, señores, pero veremos quién puede golpear más tiempo”. Así hablaba el duque de Wellington la tarde de la batalla de Waterloo, cuando los cañones de Napoleón machacaban a sus tropas. Esas palabras me vienen a la mente cuando la guerra en Ucrania se convierte en un prolongado duelo de artillería, centrado en el Donbás, en el este del país. Phillip Karber es un ex marine estadounidense que ahora dirige la Fundación Potomac, una organización de investigación y política en Virginia, y que visita regularmente el frente de la guerra para estudiar los combates. Calcula que las descargas de artillería rusas son ahora responsables de cerca del 80% de las bajas ucranianas. Las cifras del otro bando son sin duda similares.

Por lo tanto, quien gane este duelo probablemente ganará la guerra . Y Ucrania deposita muchas de sus esperanzas de lograrlo en las sofisticadas armas y municiones que está recibiendo de sus bienhechores en Occidente.

El primero de la lista en este momento es el sistema francés CAESAR, fabricado por Nexter, una empresa de Versalles. Este sistema es capaz de lanzar proyectiles a unos 40 km, es decir, 16 km más lejos de lo que podía conseguir el modelo anterior de la empresa, el TRF1. Hasta ahora, Francia ha aportado cinco o seis de la docena de obuses CAESAR prometidos, lo que permite a las tripulaciones ucranianas destruir objetivos a un 50% más de distancia de lo que podían conseguir hace unas semanas.

Cañones de primera

El secreto del alcance del Caesar es su cámara de detonación, la parte del cañón donde explota la carga propulsora. Con 23 litros, es aproximadamente cuatro litros más grande que la cámara del TRF1 y, por tanto, puede contener unos 30 kg de propulsor. Para contener la explosión de este propulsor, la cámara está fabricada con una aleación de acero más resistente que la utilizada en el TRF1. (La receta para ello está estrechamente guardada.) Para evitar que la energía de la explosión se escape por las ranuras del cañón, los proyectiles están provistos de un anillo de metal más blando que crea un sello hermético. Y para que los proyectiles tengan más tiempo de ganar velocidad, el cañón del arma del CAESAR es, con algo más de ocho metros, unos dos metros más largo que el del TRF1.

Hay otros trucos para aumentar el alcance. Para los disparos largos, a menudo se enrosca en la parte inferior del proyectil un dispositivo de “purga de base” en forma de anillo. En vuelo, este dispositivo libera gas comprimido que rellena lo que de otro modo sería una zona de baja presión. Así se reducen las turbulencias que provocan el arrastre, lo que permite aumentar el alcance del proyectil en varios kilómetros. Algunos proyectiles también se diseñan con aletas salientes lo suficientemente grandes como para proporcionar una “fase de planeo” del vuelo. Nexter tiene previsto introducir uno de ellos en 2025.

Un enfoque mucho más caro es poner motores de cohetes en los proyectiles. El 31 de mayo, Estados Unidos anunció que enviaría a Ucrania sistemas de cohetes guiados. El Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad m142, conocido como HIMARS, puede disparar una munición llamada ATACMS a la asombrosa distancia de 300 km. Ucrania, sin embargo, va a recibir cohetes GMLRS de menor alcance. Estos cohetes, que cuestan unos 160.000 dólares cada uno, pueden disparar una ojiva de 91 kg a un vehículo en movimiento a más de 70 km de distancia. Los cohetes de artillería rusos Smerch y Uragan, ampliamente utilizados en Ucrania, ofrecen menos precisión pero más potencia. Estos sistemas disparan ojivas de 280 kg.

El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) M270 del ejército británico dispara durante el ejercicio militar Summer Shield 2022 en la base militar de Adazi, Letonia, el 27 de mayo de 2022 (Reuters)

Una tripulación del HIMARS de tres hombres puede lanzar una salva sin salir de la cabina blindada del camión. Y Lockheed Martin, la empresa estadounidense que fabrica los cohetes GMLRS, afirma que el kit de guiado por satélite funciona incluso en medio de interferencias. Gran Bretaña y otro país, no identificado, están enviando mientras tanto un sistema similar, MLRS, a Ucrania. La formación de las personas para que utilicen este tipo de kit durará tres semanas. Pero es poco probable que Ucrania reciba los 60 lanzadores que, según un asesor del presidente del país, Volodymyr Zelensky, serían necesarios para detener el avance de Rusia.

En cuanto a la precisión de la artillería no propulsada por cohetes, Nexter afirma que, a distancias de hasta unos 30 km, el CAESAR lanza proyectiles no guiados de 43 kg a menos de 140 metros del objetivo. En la práctica, la precisión suele ser mayor. En una prueba con tiempo sin viento, un obús Caesar lanzó ocho de ocho proyectiles en una “caja” de 40 metros cuadrados, dice Olivier Fort, un antiguo coronel que dirigió estudios sobre la doctrina de la artillería para el ejército francés, y que ahora es el director del programa de Nexter para la futura artillería. BAE Systems, un gigante armamentístico británico, ofrece una precisión similar. Cuando hace buen tiempo, su obús de arco hace aterrizar los proyectiles no guiados a menos de 20 metros de objetivos situados a 30 km de distancia. Los funcionarios ucranianos han solicitado cañones arqueros.

Mantenerse vivo

Incluso las temperaturas son importantes. Andrii Moruha, un veterano ucraniano que ahora trabaja para Come Back Alive, una organización benéfica local que, entre otras cosas, entrena a las tripulaciones de artillería en el este del país, dice que cada gota de 10°C recorta unos 55 metros de un disparo de 4 km. Las tripulaciones de artillería suelen lanzar instrumentos en un globo de helio para medir la temperatura y la velocidad del viento. Los sistemas también tienen en cuenta la temperatura del propulsor cargado en la cámara de detonación. Los radares Doppler registran la velocidad de los proyectiles cuando salen del cañón.

La norma actual de la OTAN sobre el tamaño de los casquillos es otra ventaja. Los proyectiles de artillería de la OTAN tienen un diámetro de 155 mm, 33 mm más que las municiones disparadas por gran parte de la herencia soviética de Ucrania. El calibre adicional duplica aproximadamente la cantidad de explosivo que cabe en su interior. Si los tanques están separados por unos diez metros, como muchos de los rusos en este conflicto, un solo proyectil de 155 mm puede destruir uno e inutilizar otros dos. Tiro por tiro, la artillería occidental es más mortífera que los cañones rusos , dice el Dr. Karber, que resultó herido por la metralla de una descarga rusa en 2015.

Estos calibres más grandes también han ayudado a los ingenieros a diseñar municiones especializadas, como balas incendiarias y de iluminación. Los ejércitos de la OTAN disparan ahora docenas de tipos de proyectiles, incluidos los equipados con espoletas de retardo que se detonan después de la penetración, con el fin de causar una mayor destrucción. Estos proyectiles están optimizados para perforar profundamente un material específico, como el acero, el hormigón o el suelo. En este último caso, la idea es generar una onda de choque que colapse el búnker. Un proyectil antipersonal de 155 mm de la OTAN que utiliza una espoleta de radar para detonar a una altura programable rocía suficiente metralla para matar a la infantería expuesta en una hectárea.

Esa es una potencia de fuego temible. Pero para ser eficaz, un equipo de artillería también debe evitar el fuego enemigo. Los operadores de los aviones teledirigidos consideran prioritarias las posiciones de la artillería enemiga. Y luego está la cuestión de los radares de contrabatería. Estos sistemas montados en camiones averiguan desde dónde se han disparado los proyectiles entrantes. Un sistema de este tipo que Rusia está utilizando contra Ucrania, el Zoopark-1m, puede señalar simultáneamente el origen de una docena de proyectiles de 155 mm entrantes desde una distancia de hasta 12 km. Pero Cobra, un radar antibatería de fabricación europea que Alemania está suministrando a Ucrania, puede hacer lo mismo con hasta 40 piezas de artillería a unos 100 km de distancia.

Cañones autopropulsados, Panzerhaubitze 2000, se ven durante el entrenamiento en una base del ejército alemán en un día de medios de la OTAN, en el que participan hasta 7.500 soldados de 9 naciones, en Munster, Alemania, 10 de mayo de 2022 (Reuters)

Estos radares agrupan números rápidamente. Esta tecnología ha permitido a las unidades rusas atacar las posiciones de artillería ucranianas tan sólo cuatro minutos después de efectuar el primer disparo. No es de extrañar, pues, que los tecnólogos de artillería estén obsesionados con acortar el tiempo que se tarda en llegar a una posición y “disparar y largarse” .

Con el CAESAR, una tripulación puede preparar un primer disparo en sólo 40 segundos. A continuación, el cañón puede dispararse diez veces por minuto, cuatro veces más de lo que era posible con el TRF1. Para ayudar a conseguir tal rendimiento, Nexter ha rediseñado el mecanismo que sella la cámara de detonación. Tras un último disparo, el arma está lista para salir en 40 segundos. Por su parte, el arquero de BAE puede disparar cuatro proyectiles a 40 km y alejarse antes de que el primero alcance su objetivo 55 segundos después. Jim Miller, antiguo artillero del ejército estadounidense que ahora es vicepresidente de sistemas de combate de BAE en Virginia, lo explica así: “Si alguien devuelve los disparos, sólo golpeará el suelo donde tú estabas”.

Esas velocidades operativas son posibles en parte gracias a los autocargadores hidráulicos. Un buen ejemplo es el del Panzerhaubitze 2000, una pieza de artillería fabricada por Krauss-Maffei Wegmann, en Munich, de la que Alemania ha dicho que va a enviar a Ucrania una docena. En el interior del vehículo blindado que transporta el cañón, un brazo robótico se desliza sobre una pista, coge un proyectil almacenado en posición vertical en un estante y lo coloca en posición horizontal en una cinta transportadora, que lo lleva a un mecanismo de elevación. Allí se levanta y se coloca en la recámara del cañón. Un “apisonador” neumático introduce el proyectil en la recámara. El sistema carga y dispara un cartucho en seis segundos, aunque un modo especial de ráfaga puede disparar tres cartuchos en diez segundos.

La velocidad de disparo también se ha mejorado gracias a un mejor software. En 2014, para disparar a los separatistas apoyados por Rusia, el Sr. Moruha utilizó un bolígrafo, un papel y una calculadora para calcular la trayectoria. Eso llevaba varios minutos. Hoy en día, las unidades ucranianas suelen introducir las coordenadas del objetivo desde un dron (o, con menos frecuencia, desde un observador avanzado) en un software que determina inmediatamente los ajustes necesarios. Con la mejor artillería de hoy en día, los ajustes de los cañones son lo suficientemente precisos como para ajustar los puntos de aterrizaje distantes en incrementos de apenas 20 metros.

Otro avance ha sido el paso de los cañones remolcados a los autopropulsados montados sobre un chasis de ruedas u orugas, de los que el CAESAR y el Panzerhaubitze 2000 son buenos ejemplos. La artillería remolcada tarda más en moverse, especialmente fuera de la carretera. Brent Eastwood, un antiguo oficial de infantería que abandonó el ejército estadounidense en 2004, compara el posicionamiento de la artillería remolcada habitual en su época con la maniobra de “una furgoneta Winnebago”. Alejar este tipo de equipos de una posición de tiro puede llevar hasta cinco minutos. Las mejoras en los radares de contrabatería han convertido ese retraso en una trampa mortal.

Un miembro del servicio ucraniano dispara hacia las posiciones rusas con un obús autopropulsado CAESAR, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania el 8 de junio de 2022. Imagen tomada el 8 de junio de 2022 (Reuters)

Luego están los proyectiles de artillería guiados. Con aletas para dirigirlos en vuelo, los mejores de Occidente tienen una precisión de uno o dos metros. El Excalibur S, por ejemplo, utiliza un escáner en su cono de nariz para detectar un rayo láser infrarrojo apuntado por un dron o un observador delantero. Su fabricante, Raytheon, afirma que el proyectil puede volar 40 km y alcanzar un vehículo en movimiento.

Otros tipos no necesitan un láser para “pintar” su destino. Uno de ellos es el 155 inteligente producido por Diehl y Rheinmetall, un par de empresas alemanas. Al descender sobre una zona con objetivos potenciales, el proyectil de 47 kg expulsa dos submuniciones. Cada una de ellas está dotada de un ballute (un cruce entre un globo y un paracaídas) para mantenerla en el aire el mayor tiempo posible, y de un sensor de infrarrojos y un radar que, juntos, buscan posibles objetivos. Si la firma escaneada de un objeto coincide con algo de una biblioteca de objetivos militares que la submunición lleva en su banco de memoria, la submunición dispara un penetrador formado explosivamente contra el objetivo. Nexter y BAE producen un sistema similar llamado 155 bonus, aunque sus dos submuniciones descienden en aletas en lugar de ballutes.

Los proyectiles inteligentes tienen inconvenientes. Algunos utilizan el sistema de posicionamiento global para saber dónde están. Y un proyectil cargado de electrónica tiene menos espacio para los explosivos. Además, esos componentes electrónicos tienden a degradarse con el paso del tiempo. Por lo tanto, un proyectil de este tipo puede tener una vida útil tan corta como 15 años. Puede que eso no suene tan mal. Pero un solo proyectil de 155 bonus cuesta unos 40.000 dólares, un orden de magnitud más que un proyectil estándar, por lo que volver a pedirlo es caro.

Necesito munición, no un viaje

La cantidad de este tipo de munición que se ha enviado a Ucrania no es de dominio público. Pero los ucranianos afirman que es insuficiente. Un coronel que pidió el anonimato se lamenta de que su país siga “en modo de espera” de estos sistemas . Andrew Milburn, fundador de Mozart Group, una organización benéfica que entrena a soldados en Ucrania, está de acuerdo. Milburn, que hasta 2019 fue coronel del Cuerpo de Marines estadounidense y que dirigió operaciones especiales en Oriente Medio, considera que no se ha enviado suficiente artillería occidental de alta tecnología para dar ventaja a los ucranianos.

Sin embargo, es posible que el equilibrio de poder cambie de todos modos. Según Molfar, una empresa de inteligencia ucraniana que cuenta con ocho analistas que recogen datos sobre los disparos de la artillería rusa, la precisión de los ataques de la artillería rusa está disminuyendo en términos generales . (Entre los usuarios de la información que proporciona Molfar se encuentran el Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos). Por lo tanto, es probable que las existencias de proyectiles de precisión de Rusia estén disminuyendo.

La puntería es otra dificultad. Milburn afirma que Ucrania sufre una lamentable escasez de drones de reconocimiento de largo alcance como el ScanEagle, un producto de Insitu, una filial de Boeing. Dice que se necesitan muchos más drones de este tipo para transmitir las coordenadas de los objetivos a los centros de dirección de tiro que asignan los disparos a los equipos de artillería. Pero Rusia también parece tener dificultades para recoger buenos datos sobre los objetivos.

Olga Khmil, una de las analistas de inteligencia de Molfar, dice que Rusia está utilizando ahora canales de grupo en aplicaciones de mensajería como Telegram para apuntar mejor su artillería. Los rusos que se hacen pasar por ucranianos en estos canales fingen el miedo a los bombardeos para obtener información sobre las infraestructuras que han sido atacadas y las que no. El 24 de mayo, la OSB reveló un enfoque aún más retorcido de este espionaje. La agencia dijo que había descubierto que la inteligencia rusa estaba utilizando juegos de teléfonos inteligentes para inducir a los jóvenes involuntarios a tomar y subir fotos geoetiquetadas de infraestructuras críticas, militares y civiles. A cambio, los jugadores reciben premios virtuales sin valor fuera del mundo de los videojuegos. Y Rusia consigue destrozar su país.

