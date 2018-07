Al ser interrogado sobre las críticas que recibió por sus numerosas caídas en el Mundial, Neymar dijo que no fue a Rusia "para sufrir faltas". "Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo (…)"No puedo ser el árbitro y jugar al mismo tiempo, pero hay ocasiones en que me gustaría poder hacerlo", declaró.