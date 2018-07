John Obi Mikel no tuvo una gran actuación -fue amonestado a poco para el final-, Nigeria cayó 2 a 1 ante Argentina y se despidió del Mundial de Rusia 2019. No obstante, la historia tuvo un final feliz para el futbolista: "Mi padre fue liberado de manera segura el lunes por la tarde. Agradezco a las autoridades policiales sus esfuerzos por el rescate y el apoyo que he recibido de amigos y familiares. Desafortunadamente, mi padre ahora está en el hospital recibiendo un tratamiento de emergencia como resultado de la tortura que recibió durante su captura", aseguró.