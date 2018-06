El propio Balogun cuenta una anécdota de sus tiempos juveniles en Alemania. Dice que la madre de la mejor amiga de su hermana tenía una amiga bruja a la que él fue a consultarle porque era muy propenso a lesionarse cuando pretendía ser profesional. La bruja era una mujer rusa, de mediana edad, que no parecía bruja. "Su primer diagnóstico, cuando concurrí a consultarla acompañado de mi hermana, es que tenía un agujero en el aura, del lado derecho", pero lo asombroso es que "ella no sabía que justo donde me señaló, yo tenía una lesión en el hombro derecho, pero ella no podía verla porque la tapaba mi camisa. Al rato, acertó cuando me dijo que había perdido a un familiar que me había marcado mucho pero que yo no conocía y me quedé helado porque era mi abuela nigeriana, con la que hablábamos cada semana por teléfono y mi padre, su hijo que emigró a Europa en 1966, nos traducía del yoruba".