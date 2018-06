"¿La nueva barba? No, fue una broma con Quaresma. Estábamos en el sauna, empecé a afeitarme y lo dejé. Él me dijo que si hacía un gol contra España tendría que dejármela hasta el final del Mundial. Y me dio suerte, también anoté un gol hoy (por ayer) y por eso la voy a mantener", dijo la estrella de Portugal que es hasta el momento el máximo goleador de la Copa del Mundo con cuatro anotaciones en dos partidos.