A sus espaldas se posan las alegrías y tristezas de una selección nacional que probablemente no estaría en Rusia si no fuera por su aporte. Y él no le teme a semejante responsabilidad. Todo lo contrario. Cada gol le da un motivo para ratificar que puede cargar con ese peso. Si la pelota toca la red, corre hacia una de las esquinas señalándose el pecho. Cristiano Ronaldo alimenta las ilusiones de Portugal y se siente cómo siendo el combustible principal de un equipo limitado, que da señales de vida sólo cuando el balón está en lo pies de su capitán.