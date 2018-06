Por estas horas comenzó a tomar fuerza, a raíz de cómo le quedaba una falda ajustada que utilizó en el Fashion Week de Gran Canaria, un rumor que indicaba que Rodríguez estaría nuevamente embarazada . "No estoy embarazada. Estos días he tenido muchos viajes, he comido pasta durante cuatro días seguidos y eso afecta al abdomen de cualquiera. Soy humana y no deberíamos olvidarnos, además, que aún estoy recuperándome del parto", comentó desterrando las versiones.