El astro portugués abrió la Copa del Mundo con una exhibición de pegada ante una de las favoritas a coronarse en Luzhniki. España empató en dos ocasiones a Portugal, y llegó a ponerse por delante con un golazo de Nacho. Sin embargo, no pudieron con el luso. Messi y Neymar no lograron ver puerta para desnivelar los marcadores parejos con lo que se toparon Argentina y Brasil. El área de influencia que cubrieron en el partido fue amplia; no se escondieron, pidieron la pelota y buscaron la gloria. El mapa de calor de los tres muestra la primera diferencia: zonas de acción en el terreno de juego.