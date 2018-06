El Pistolero suele ser letal en el área rival, aunque esta tarde en el Estadio Ekaterimburgo no estuvo fino y despilfarró tres situaciones claras de gol. En la primera –aunque no valía debido a que el balón salió del campo de juego– no pudo sacarle provecho a una pelota que quedó boyando tras un córner, mientras que en el segundo casi le saca rédito a una defensa del Faraón que comenzó "dormida".