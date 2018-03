Sin embargo, su llegada a Italia tuvo una demora por dos motivos: los traslados de la época no eran tan frecuentes y veloces como en la actualidad; y el jugador tenía programado su boda para esa fecha. Como lo retrata Luciano Wernicke en Historias insólitas de los mundiales, el diálogo que mantuvo el futbolista con Josef Herberger, ayudante de campo de Nerz, no dio lugar a la negativa: "Una fecha de casamiento se puede retrasar, pero un Mundial, no", fue la frase que aplicó el integrante del cuerpo técnico para convencer a Münzenberg.