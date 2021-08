La medalla de plata de Las Leonas en Tokio 2020, desde adentro: radiografía del éxito, en la voz de Victoria Sauze

La sonrisa del objetivo cumplido: Vicky con la medalla de plata (@vickysauze)

Los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalizaron con Argentina recolectando un total de tres medallas: una de plata y dos de bronce. Pero más allá de los éxitos, el camino transitado hasta la cita deportiva más importante del año ofrece miles de anécdotas y mucho esfuerzo para lograr competir de la mejor manera posible. Victoria Sauze Valdez, integrante del plantel de Las Leonas que trajeron una de las preseas al país, se tomó el tiempo de charlar sobre el extenso proceso para lograr el sueño de cualquier atleta.

- ¿Cómo vivieron la preparación para Tokio? A las fotos y videos en los médanos de la Costa los hicieron virales ustedes.

-Esas fotos describen muy bien todo el proceso que vivimos. Fue durísima la preparación porque las previas de los Juegos Olímpicos suelen ser la más intensas y exigentes. Esta pretemporada olímpica ya la habíamos vivido para competir en julio/agosto de 2020. Cuando se suspende el evento, teníamos toda una preparación encima que no sólo te desgasta físicamente sino que también mentalmente. En algún punto te liquida. Pero nos levantamos rápido, pudimos juntarnos a entrenar bastante pronto y ahí sí arrancaron esas concentraciones en Pinamar, Cariló, en los médanos. Mucho entrenamiento físico y mental. Nos unió mucho como grupo y fue un aspecto fundamental durante los Juegos Olímpicos.

Vicky es la primera tucumana en conseguir una medalla para la provincia del norte argentino y no puede dimensionar lo que significa. “No te puedo decir qué me genera. No sé si no soy del todo consciente de lo que significa, estoy muy contenta por lo conseguido, por lo vivido por el equipo, pero creo que todavía no caí del todo. Es un orgullo enorme pero voy de a poco; disfrutándolo así es mas lindo”, explicó en charla con Infobae.

La felicidad de Las Leonas con una de las tres medallas que logró Argentina en los últimos Juegos Olímpicos (@vickysauze)

- ¿Cuál era la meta interna de Las Leonas antes de el debut frente a Nueva Zelanda?

- Nuestro objetivo interno siempre fue llegar a jugar los ocho partidos que tiene un Juego Olímpico. Vos llegas a jugar los ocho partidos cuando pasas cuartos de final. Obvio que a medida que vas avanzando, el objetivo se acerca y uno se ilusiona. Llegamos a la final y nuestra meta era ganarla, no se dio pero estamos muy orgullosas del torneo y de la preparación que tuvimos. Íbamos paso a paso, enfocadas en lo que teníamos que hacer en el partido inmediato.

En el último capítulo de la historia, los Países Bajos se impusieron 3-1 en la final, pero las sonrisas en los rostros de las atletas argentinas fueron y serán imborrables. Vicky exhibió varios gestos de valores deportivos notables. Por ejemplo, cuando Argentina sufre un gol en contra tras una pifia de Vale Raposo. La primera que fue a levantarla y darle ánimo fue Sauze. Lo mismo sucedió con Belén Succi tras la derrota en la final, dándole la importancia a tamaño logro conseguido por las Leonas, más allá del tropiezo.

- ¿Cómo fue la experiencia de la Villa Olímpica en el contexto de pandemia? ¿Te llamó algo la atención por sobre lo demás?

- Fue mi primer Juego Olímpico, no puedo compararlo con otra experiencia. Algo muy impresionante fue el comedor gigante, la cantidad de gente, de movimiento. Me encantó las calles de las banderas que ahí nomás estaba el edificio de Argentina y me encantaba caminarla. Nosotras teníamos un objetivo muy claro y la realidad que en el contexto de COVID-19 no queríamos poner en riesgo por nada en el mundo nuestro sueño. Nos cuidamos muchísimo, no tuvimos contacto con casi nadie fuera de nuestro plantel, tratamos de estar lo menos posible en lugares comunes.

Victoria con uno de sus principales mentores y entrenador del hockey femenino de River, Cachito Vigil (@vickysauze)

- ¿Qué es lo más valioso que te llevás de la experiencia en Tokio?

- Me llegó al corazón el grupo. Me llevo un montón de momentos muy fuertes e intentos compartidos con las chicas que no vuelven. El equipo de mañana no va a ser el mismo que hoy. Nunca va a ser igual. Aunque estén los mismos nombres, el contexto será distinto. Me llevo todo el proceso que compartimos y sin dudas que haber traído la medalla y habernos subido a un podio olímpico es algo de lo que todavía no sé si soy tan consciente. Queda como algo impresionante e inolvidable en mi vida.

- ¿Cuál es el próximo objetivo de Las Leonas?

- Disfruto el presente, pero apenas terminó la final, las ganas de que arranque otro torneo aparecieron y es el Mundial del año que viene.

Ahora, su futuro se centra en la duda de si regresa a River Plate o si pega el salto a Europa en el Victoria de los Países Bajos. La competitividad dentro de la liga de Argentina, principalmente en el Torneo Metropolitano, fue fundamental en el camino de Sauze Valdéz hacia Las Leonas. “En River el día a día fue muy importante. Era otro el nivel de competencia: tanto interno en el club que generaba Cachito Vigil, como externo cuando jugábamos los sábados”, declaró en referencia con su primera experiencia en el Millonario.

Cada vez que puede, Vicky representa a la provincia de Tucumán en el torneo nacional (@vickysauze)

- ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que sueñe con vivir del hockey?

- Mi consejo es que en primer lugar trate de ver qué es lo que realmente les gusta. Cuando lo descubran, que trabajen su sueño a fondo, en el camino va a haber un montón de trabas y de frustraciones. Te lo digo porque lo he vivido un montón de momentos de decir ‘bueno, ya está. ¿Para qué seguir peleando?’. Y me ha costado muchos años llegar adonde estoy. Y si no llega, por lo menos lo intentaste y lo buscaste. Otra cosa fundamental, me parece, que en ese proceso en busca de tu sueño, lo des todo y lo disfrutes. Porque en definitiva el camino es lo que vale.

