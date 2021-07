En una audiencia del Congreso, los patrocinadores estadounidenses de los Juegos Olímpicos, se resisten a los pedidos de negar el apoyo a Pekin 2022

Ejecutivos de cinco de los 14 patrocinadores TOP del COI asistieron a la audiencia el martes. (Foto: COI)

La Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China celebró una audiencia el martes en la que se preguntó a representantes de cinco importantes patrocinadores olímpicos estadounidenses sobre su apoyo a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, complicados ante las informaciones de genocidio contra el pueblo uigur en la región china de Xinjiang.

Como organismo bipartidista del Congreso, la Comisión sobre China escuchó los testimonios de ejecutivos de Airbnb, Coca-Cola, Intel, Procter & Gamble y Visa. La audiencia siguió a una carta que la Comisión envió al COI la semana pasada pidiendo al presidente Thomas Bach cancelar o postergar los Juegos en 2022, a lo cual el COI posteriormente restó importancia.

“Queremos escuchar cómo los patrocinadores olímpicos pueden ayudarnos a negar al gobierno chino su espaldarazo de propaganda. Apoye a atletas inspiradores sin canalizar el dinero a través de un COI que ha demostrado poca consideración por los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Influir en el COI para que mejore sus políticas para que los Juegos Olímpicos no se vuelvan a otorgar a un país involucrado en genocidio y graves violaciones de los derechos humanos “, explicó el presidente de la Comisión, el senador demócrata Jeff Merkley, al comienzo de la audiencia.

Durante el interrogatorio, los cinco patrocinadores olímpicos de todo el mundo reiteraron su compromiso de apoyar a los atletas y las federaciones deportivas, evitando en gran medida el tema del genocidio en China.

“En todos nuestros patrocinios, nuestro credo es simple: seguimos a los atletas. No seleccionamos lugares, no respaldamos ciudades, países o gobiernos. Patrocinamos eventos y competidores. Nos aseguramos de que la gran mayoría de nuestros fondos fluyan hacia los atletas “, dijo el Vicepresidente Global de Derechos Humanos de Coca-Cola, Paul Lalli, y los otros cuatro representantes compartieron ese mismo sentimiento.

Una mujer sostiene la bandera nacional china junto a un reloj de cuenta regresiva que muestra 200 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, en Beijing, China, el 19 de julio de 2021. (Foto: Tingshu Wang/REUTERS)

Presionado por miembros de la Comisión acerca de sus opiniones sobre la celebración de los Juegos en un país que comete un genocidio, ninguno de los ejecutivos de la empresa criticó abiertamente las acciones de China en Xinjiang, ni pidió al COI que retirara los Juegos del país; a pesar de asegurar por otro lado su respeto a los derechos humanos.

En un intercambio revelador, el senador Merkley le preguntó al director de la Asociación de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Airbnb, David Holyoke, si su empresa “rechaza las prácticas de derechos humanos como el internamiento masivo, el trabajo forzoso, la esterilización forzada, la represión religiosa, la destrucción de prácticas culturales y religiosas, el arresto y la intimidación de los defensores de los derechos humanos y otras violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente “, los cuales han sido reportados como ocurridos en Xinjiang.

“Gracias por esa pregunta. Los derechos humanos son fundamentales para nuestros valores y principios y la discriminación no tiene cabida en nuestra plataforma “, respondió Holyoke.

“¿Y todas las cosas que acabo de mencionar, las rechaza como acciones inapropiadas del gobierno?”, Presionó Merkley.

“Correcto”.

“Si firma otro contrato con el COI, ¿insistirá en que el COI no asigne los Juegos Olímpicos a ningún país involucrado en genocidio?”

“Nuestra asociación con el COI se extiende por nueve años, no se trata de ningunos Juegos o ciudad específicos, hemos tenido numerosas conversaciones con el COI sobre la importancia de los derechos humanos, hemos alentado al COI a ser transparente y comprometerse con los gobiernos anfitriones sobre este importante asunto “.

El representante del copresidente de la Comisión, James McGovern, otro demócrata, preguntó a los ejecutivos si sus empresas estarían dispuestas a pedirle al COI que pospusiera los Juegos Olímpicos hasta que el gobierno chino detenga sus atrocidades y que se reubique si estas persisten. Si bien el vicepresidente ejecutivo/consejero general de Intel, Steven R. Rogers, dijo “sí”, los otros cuatro representantes de las empresas no se comprometieron a hacerlo.

“Patrocinadores como Visa no tienen voz en los países seleccionados por el COI para albergar los Juegos”, dijo Andrea Fairchild, Vicepresidente Senior de Estrategia de Patrocinio Global de Visa. “Ha sido así durante la totalidad de nuestra asociación de 35 años y sigue siendo así hoy. De hecho, la base de nuestro patrocinio siempre ha sido el apoyo a los increíbles atletas y aspirantes olímpicos y paralímpicos en sus viajes para lograr sus sueños. Mientras los gobiernos permitan que los atletas participen en los Juegos, estaremos allí para apoyarlos “.

Representante estadounidense Jim McGovern (Foto: House.gov)

La renuencia de las corporaciones a tomar medidas específicas provocó la condena de McGovern, quien declaró: “Todo el mundo apoya a los atletas. Esta audiencia no se trata de apoyar a los atletas. Se está tratando con algo que francamente va más allá de los límites “.

El representante Christopher Smith, el republicano de más alto rango en la Comisión, también denunció lo que vio como hipocresía de las empresas, diciendo: “Si bien aprecio que varias corporaciones hayan enviado a sus representantes a testificar en esta audiencia, niego con la cabeza consternado cuando leo su preocupación sobre el cumplimiento de los principios ambientales, sociales y de gobernanza, y su virtud señalando el apoyo a los atletas olímpicos “. Luego señaló que solo una de las cinco declaraciones presentadas a la Comisión, de Steven Rogers de Intel, había reconocido la situación en Xinjiang.

Cuando el representante Smith le preguntó si el gobierno chino había amenazado con restringir el acceso al mercado si hablaba en contra de los abusos contra los derechos humanos en China, esto fue negado por los cinco representantes de las empresas.

Sin embargo, no todos los miembros de la Comisión criticaron a los patrocinadores olímpicos, y el senador independiente Angus King culpó de la situación al propio COI.

“Me sorprende que hoy tengamos aquí el grupo equivocado de testigos. Que nuestro verdadero problema es con el COI en términos de cómo se tomó la decisión [de la ciudad anfitriona], y de si está siendo revisada como debería ser “.

“Debo decir que me molesta que a estas empresas, que tienen relaciones contractuales que abarcan ocho, diez o doce años, en el caso de Coca-Cola que se remonta a casi cien años, se les pide básicamente que digan ‘vamos boicotear o insistir en un cambio ‘”.

Al profundizar en este punto, Steven Rogers de Intel señaló que su contrato con el COI “incluye sanciones si no cumplimos con nuestra parte del trato, que son los eventos de patrocinio y marketing promocional en los que participamos”. Además, reveló que el Comité Olímpico y Paralímpico (USOPC) de los Estados Unidos había “pedido a los patrocinadores que no abandonen sus patrocinios, porque en su opinión, hacerlo perjudicaría a los atletas”.

Si bien la audiencia no indicó que se produciría ningún retiro de patrocinio o boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, es probable que el gobierno de Estados Unidos continúe planteando sus preocupaciones al COI a medida que se acerquen los Juegos.

“Recibimos la respuesta del COI [a nuestra carta] y dijeron que no harían nada, ni siquiera reconocer las atrocidades en China”, dijo el representante McGovern.

“Lo que me irrita especialmente de la respuesta del COI es su fría indiferencia ante un genocidio. Esto no es un desacuerdo político, esto no es una disputa comercial, esto no es política, esto ni siquiera es una pregunta sobre un sistema de gobierno en particular. Se trata de un genocidio “.

El contenido de la respuesta del COI no se ha publicado, aunque el portavoz del COI, Mark Adams, preguntado sobre la carta el sábado, dijo en una conferencia de prensa que tales cuestiones están fuera del ámbito de la organización.

“Para nosotros, los Juegos son un símbolo importante de no discriminación de derechos, y estamos decididos a asegurarnos que se respeten los derechos en el contexto de los Juegos. Ese es nuestro papel. El papel de los gobiernos y otras organizaciones internacionales es tratar temas más amplios y obviamente los alentamos a que lo hagan “, dijo Adams.

