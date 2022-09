Messi le dedicó un cariñoso mensaje de despedida a Paredes: el curioso apodo del capitán argentino que reveló en un comentario

La publicación de Leo Messi para despedir a Paredes del PSG

Compartieron vestuario una temporada completa y el inicio de la actual, con otro título incluido (el de Supercopa francesa). Lionel Messi y Leandro Paredes, habitués de la selección argentina, forjaron una relación más íntima desde que el capitán albiceleste desembarcó en París Saint Germain. Fue un año intenso, con alegrías y frustraciones, del que Leo nunca se olvidará. Así al menos se lo hizo saber a su coterráneo en las redes sociales.

Con un sentido mensaje de despedida, Messi despidió a Paredes, nuevo refuerzo de la Juventus de Italia: “Muchos éxitos en tu nueva etapa, Leo Paredes. Fue maravilloso compartir tantas cosas en París y siempre me quedaré con todos los lindos momentos que vivimos juntos!!”. Para el posteo de Instagram que sumó cientos de miles de likes y comentarios en cuestión de minutos, hubo respuesta del flamante mediocampista de la Vecchia Signora, quien reveló un curioso apodo del rosarino: “Te voy a extrañar chiquitín, nos vemos pronto”.

El próximo encuentro entre Messi y Paredes será seguramente para vestir la camiseta de la Selección en la próxima gira previa al Mundial de Qatar 2022. A fines de septiembre, el elenco conducido por Lionel Scaloni se medirá contra Honduras (sería el día 23/9 en Miami) y frente a Jamaica (el 27/9 en Nueva York). Justo antes de su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita (22 de noviembre en el estadio Lusail de Doha), Argentina afrontará su último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos (el 16/11 en Abu Dabi).

El reencuentro entre Messi y Paredes será con la Selección (AFP)

Por otra parte, Messi no se olvidó de despedir públicamente al español Ander Herrera, con quien también compartió buenos momentos dentro y fuera de la cancha. “Y mucha suerte también para vos, Ander Herrera, me encantó conocerte, te agradezco cómo me recibiste desde el primer día y te deseo lo mejor en tu regreso a La Liga”, fue la dedicatoria para el nuevo futbolista del Athletic Bilbao.

EL MENSAJE COMPLETO DE LIONEL MESSI:

“Muchos éxitos en tu nueva etapa, Leo Paredes. Fue maravilloso compartir tantas cosas en París y siempre me quedaré con todos los lindos momentos que vivimos juntos!! Y mucha suerte también para vos, Ander Herrera, me encantó conocerte, te agradezco cómo me recibiste desde el primer día y te deseo lo mejor en tu regreso a La Liga”.

