Las duras críticas de una ex figura del Real Madrid al Barcelona: “Esto es una mafia y tienen que ser castigados”

Barcelona fue uno de los protagonistas principales de éste mercado de transferencias (Reuters)

La liga española dio el primer paso este fin de semana con el arranque de una competencia en la que el Barcelona acaparó la mayoría de los focos al convertirse en uno de los protagonistas principales del mercado de fichajes.

El club azulgrana, envuelto en una crisis financiera, activó una serie de palancas que le permitieron invertir más de 150 millones de euros en contrataciones de alto nivel como la de Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Kounde, movimientos económicos que fueron fuertemente cuestionados por una ex figura del Real Madrid.

“¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza”, exclamó el ex mediocampista neerlandés Rafael Van de Vaart en diálogo con el medio Ziggo Sport.

Rafael van der Vaart cargó contra el Barcelona (Efe)

Al mismo tiempo, el ex futbolista de 39 años atacó al presidente de la institución Joan Laporta y mostró su descontento con la situación que atraviesa su compatriota Frenkie De Jong cuyo futuro, a menos de 20 días para el cierre del libro de pases, sigue siendo una incógnita.

“Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su gran cabeza. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco idiota”, consideró Van de Vaart sobre el empresario y abogado de 60 años, quien puso en marcha una estrategia en la que hipotecó parte del futuro económico del club con el objetivo de obtener dinero de inmediato para sanear los problemas financieros.

Hasta el momento, y con la idea de fichar un lateral derecho (Marcos Alonso es el más resonante), el Barcelona invirtió cerca de 158 millones de euros en refuerzos. Además de Robert Lewandowski, también llegó Raphinha y el defensor francés Jules Kounde. Como agentes libres arribaron al club Franck Kessie (ex Milan) y el danés Andreas Christensen (Chelsea).

Van de Vaart habló sobre el trato que está recibiendo su compatriota Frenkie De Jong (Reuters)

Sin embargo, el problema del Barcelona ahora radica en reducir la masa salarial para no caer en el Fair Play financiero y para ello, al no poder concretar ventas, el principal señalado es mediocampista neerlandés Frenkie De Jong.

“No se puede tratar a la gente así”, arremetió el ex Real Madrid acerca del trato que están teniendo con su compatriota. “¿Frenkie gana demasiado? Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados”, advirtió

Según informó la prensa española, la institución azulgrana le dio dos opciones y metió en una encrucijada al futbolista: o se reduce el sueldo o se va. “El nombre del Barça ha quedado muy mal en el mapa”, afirmó el ex Ajax y concluyó: “A partir de ahora lo juzgamos de otra manera y me parece una desgracia cuando juegas con ellos (con los futbolistas)”.





