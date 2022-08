Los 200 millones que invirtió Barcelona para rearmar el equipo en el primer año de la era post Messi: la inédita estrategia que aplicó

El famoso proceso de reestructuración del equipo tuvo un capítulo que ningún amante del fútbol imaginaba después de que el 5 de agosto del 2021 el Barcelona anunciara oficialmente la salida del histórico capitán y referente institucional Lionel Messi, quien a través de una emotiva conferencia de prensa (tres días más tarde) se despidió del club luego que la nueva dirigencia presidida por Joan Laporta decidiera no renovarle el contrato.

El argumento para decirle adiós al mejor futbolista del mundo, que un par de meses más tarde se alzaba con su séptimo Balón de Oro, estaba ligado a la fuerte crisis financiera que se heredó de la cúpula dirigencial anterior, la cual superaba los 1.300 millones de euros de deuda.

Con su partida, el cuadro azulgrana pudo respirar en cuanto a lo que se refiere a la masa salarial, sin embargo, en lo deportivo protagonizó una de las temporadas más frustrantes de los últimos años, en la que quedó eliminado en fase de grupos de la Champions League, cayó en los cuartos de final de la Europa League, perdió en los octavos de la Copa del Rey y fue subcampeón de la Liga gracias al arribo de Xavi Hernández (el técnico catalán se hizo cargo del equipo cuando iba 9° y fuera de los puestos de competencias europeas).

Cuando parecía que el problema más difícil de solucionar estaba dentro del campo, con resultados y rendimientos que cambiaban de una fecha a otra, la verdadera dificultad estaba detrás del escritorio: la entidad debía sanear la deuda para rearmar un plantel con falta de hambre competitiva pero sobre todo de un líder y referente.

El delantero argentino Lionel Messi, durante su comparecencia el Camp Nou para explicar su versión sobre su marcha del conjunto azulgrana (Efe)

Fue entonces que comenzó el plan de las “palancas” del Barcelona, un proyecto que consiste en la venta de ingresos futuros para obtener dinero de inmediato, recomponer la economía y reforzar la plantilla. Una decisión que fue a votación y que obtuvo el permiso de los socios compromisarios para que sean activadas a partir de junio.

• 30 de junio: La entidad azulgrana sorprendió al mundo cuando a finales de ese mes anunció la activación de la primera. Tras bajar la primera palanca el club recibió una inyección de 207 millones de euros. A cambio, sin embargo, debió ceder el 10% de los derechos televisivos que recibirá durante los próximos 25 años al fondo de inversión estadounidense Sixth Street. “Estamos activando las palancas económicas y ejecutando nuestra estrategia paciente, sostenible y eficiente para fortalecer la base financiera del club”, explicó Laporta en el comunicado oficial.

• 22 de julio: Casi un mes después, y en plenas negociaciones con Robert Lewandowski y el Bayern Múnich, la cúpula directiva accionó la segunda palanca. Ésta, estaba directamente relacionada con la primera ya que al activarla el Barcelona vendió otro 15% de los derechos a la misma empresa completando la cifra pactada con anterioridad. Por este otro porcentaje, la compañía norteamericana desembolsó 315 millones de euros adicionales. “Seguimos avanzando en nuestra estrategia y estamos encantados de haber completado este acuerdo adicional con Sixth Street que nos proporciona un aumento significativo de nuestra solidez financiera”, añadió Laporta.

Joan Laporta accionó las palancas de la máquina financiera (Reuters)

• 1 de agosto: A principios de mes, y con el objetivo de poder inscribir a sus fichajes de cara al inicio de la competición, la institución catalana decidió activar la tercera palanca de la máquina financiera. En esta ocasión el Barcelona vendió una participación del 24,5% en su estudio audiovisual Barça Studios a Socios.com a cambio de 100 millones de euros. Esta plataforma permite a los clubes aumentar su interacción con los seguidores y monetizarla mejor, incluido el uso de Fan Tokens, un tipo de activos digitales basados en blockchain y criptomonedas. “Es una operación de venta de participación para siempre. Depende de como produzca se podría recuperar, pero en principio es la entrada de un nuevo socio”, detalló el presidente azulgrana.

• El próximo paso: A menos de un mes para el cierre del libro de pases, la dirigencia está cerca de accionar la cuarta y última palanca, la cual estaba reservada como plan de emergencia en el caso de que el club no pudiera hacer caja con los futbolistas que ya no contarán para Xavi Hernández. A pesar de que todavía quedan varios días para poder concretar las ventas, desde la institución creerían conveniente accionarla para no estar dependiendo de lo que pueda suceder.

Ésta palanca representa otro 25% del Barça Studios por 100 millones de euros más. En esta ocasión la venta sería al fondo GDA Luma. “Ojalá no tengamos que hacer más palancas”, afirmó Laporta y añadió: “El riesgo está controlado. Si se produce una situación que nos obliga, ya nos lo plantearemos”.

Esta maquinaria, que fue diseñada desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia a mediados de marzo del 2021, le permitió al Barcelona ingresar un total de 722 millones de euros. Además, cabe recordar que días después de su arribo, la institución cerró un acuerdo de patrocinio con la plataforma de servicios multimedia sueca Spotify por 225 millones de euros hasta 2025. Entre los detalles del contrato, se decidió que el estadio pasara a ser llamado Spotify Camp Nou.

Barcelona se reforzó con refuerzos de lujo de cara a la temporada 2022-23 (Reuters)

El pasado 8 de agosto del 2022 se cumplió un año de la despedida de Lionel Messi del FC Barcelona, club en el que pasó gran parte de su vida (21 años), y desde entonces fueron muchos nombres los que entraron y salieron de la institución por razones tanto deportivas, como económicas. Con la llegada del nuevo presidente y entrenador, en este mercado de transferencias parece estar cerca de finalizar la reestructuración del plantel de la que tanto se habló en un momento.

Desde la partida del rosarino al PSG, el club gastó 213.5 millones de euros a lo largo de las tres ventanas de transferencias.

• Mercado de verano 2021-22 (de julio a septiembre de 2021): El principal movimiento del mercado fue la salida de Lionel Messi, la cual se dio de forma inesperada mientras el Barcelona fichaba como agente libre a Memphis Depay y a Sergio Agüero para que le hicieran compañía en ataque.

En esa ventana de transferencias, y con la soga al cuello por la crisis financiera, la institución azulgrana apostó a reforzarse prácticamente sin gastar. A los dos delanteros, que llegaron tras terminar sus contratos con el Lyon y el City respectivamente, se les sumaron Luuk de Jong (cesión del Sevilla) y Eric García (libre del City). Barcelona solo pagó 500 mil euros por el préstamo del joven Yusuf Demir.

Al mismo tiempo se producían las salidas para alivianar la masa salarial de Philippe Coutinho (a préstamo al Aston Villa), Antoine Griezmann (a préstamo al Atlético de Madrid), y las ventas de Carles Aleñá (por 5M al Betis), Junior Firpo (15M) y Todibo (8,5M), entre las más resonantes.

Kounde firmó con el Barcelona a cambio de 50 millones de euros más 5 en variables (Reuters)

• Mercado de invierno 2021-22 (de enero a febrero del 2022): Con Xavi al mando y con el plan de las “palancas” diseñado y listo para presentarse oficialmente, Barcelona acudió al mercado y apostó fuerte en medio de la crisis financiera al comprar al Ferran Torres (del Manchester City) a cambio de 55 millones de euros. Al mismo tiempo, pero a coste cero ya sea por sesión o por ser jugadores libres, llegaron Adama Traoré, Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang para reemplazar a Agüero tras ser diagnosticado con una arritmia cardíaca. Del otro lado Pjanic se marchaba a préstamo al Besiktas.

Ya más alivianados por la activación de la maquinaria económica, para este mercado de verano del 2022-23, el club azulgrana se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Con el objetivo de paliar la salida de Lionel Messi, y volver a competir por ser el mejor de Europa, la entidad salió decidida a reforzarse. Se produjeron 9 ingresos por 158 millones de euros.

ALTAS:

Jules Kounde: 50 millones de euros más 5 en variables (Desde el Sevilla)

Robert Lewandowski: 45 millones de euros más 5 en variables (Desde el Bayern)

Raphinha: 58 millones de euros más 7 en variables (Desde el Leeds)

Andreas Christensen: Agente libre (Desde el Chelsea)

Franck Kessie: Agente libre (Desde el Milan)

Sin embargo, en materia de ingreso económico por ventas de jugadores, el Barcelona no pudo recaudar lo deseado y debió tomar otras alternativas para alivianar el plantel tanto por cantidad de jugadores como por la masa salarial. Se produjeron 17 salidas y sólo se recibieron 25 millones de euros.

BAJAS:

Adama Traore: Fin de cesión con el Wolves

Riqui Puig a los L.A Galaxy: No recibieron dinero por el traspaso pero sí un derecho de recompra y un 50% de una futura venta

Oscar Mingueza al Celta: No recibieron dinero por el traspaso pero sí un derecho de recompra y un 50% de una futura venta

Clement Lenglet: Cesión al Tottenham

Neto al Bournemouth: Fichó tras llegar a un acuerdo con el Barcelona para obtener su carta de libertad

Trincao: Cesión al Sporting de Lisboa

Rey Manaj al Watford: No recibieron dinero por el traspaso pero sí un derecho de recompra y un 50% de una futura venta)

Philippe Coutinho al Aston Villa: (20 millones de euros)

Ferran Jutglá: 5 millones de euros

Barcelona quiere volver a ser uno de los más poderosos de Europa (Reuters)

El mercado de transferencias está cerca de llegar a su fin (1 de septiembre) y el Barcelona todavía continúa siendo uno de los más activos. En lo que respecta a los refuerzos aún se espera el arribo de un lateral derecho, y con la negativa de César Azpilicueta, el principal candidato es el español Marcos Alonso (ambos del Chelsea).

En cuanto a las salidas, todavía quedan pendiente algunas como las de Samuel Umtiti, Memphis Depay y Martin Braithwaite además del caso de Frenkie de Jong, el talentoso mediocampista neerlandés está en una encrucijada: si desea seguir de azulgrana deberá rebajarse el sueldo.

A ello se le sumó la intención del club de llevar a cabo una nueva rebaja salarial a sus capitanes y referentes Sergio Busquets y Gerard Piqué con el objetivo de poder inscribir a los nuevos refuerzos en La Liga. Hasta el momento, el central de 35 años está dispuesto a volver a ayudar a la entidad, mientras que las negociaciones con el mediocampista están frenadas por desacuerdos entre la dirigencia y los asesores del futbolista. La idea también es poder alcanzar un acuerdo en el contratos de Ter Stegen y Lenglet.

Ésta será la primera temporada completa para Xavi Hernández, que en la pasada dejó al equipo en el segundo lugar en la tabla tras hacerse cargo del plantel cuando estaba en la novena posición. Tras lo demostrado en la gira de pretemporada, el futuro es prometedor pero sólo el tiempo será el encargado de demostrar si finalmente, después de dos años olvidables a nivel deportivo e institucional, el Barcelona podrá volver a renacer de sus cenizas.

SEGUIR LEYENDO