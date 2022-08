PSG separó a Mauro Icardi del plantel y lo envió a entrenar aparte del resto del equipo

Mauro Icardi fue separado del plantel profesional del PSG

Paris Saint Germain tomó una fuerte decisión para esta temporada desde la llegada de Luis Campos como nuevo encargado del fútbol y Christophe Galtier como director técnico en reemplazo del brasileño Leonardo y del argentino Mauricio Pochettino, respectivamente. Desde el día 1 la intención de la institución es la de reducir el número de futbolistas profesionales en el primer equipo.

Para llevar adelante esta depuración los parisinos crearon una lista de “indeseables” (nombre que utiliza la prensa francesa para referirse a estos futbolistas que entrenan separados del grupo), la cual conforman jugadores de la talla de Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe.

Sin embargo, según informan L’Equipe y RMC Sport, a esta nómina se le sumó otro nombre de peso: Mauro Icardi. De esta manera, al argentino, que no fue convocado para el debut de la Ligue 1, le marcaron la puerta de salida del club.

El rosarino, pese a la inminente salida de Arnaud Kalimuendo rumbo al Rennes, parece no entrar en los planes de Galtier. El ex Inter ocupó un lugar en el banco de suplentes en la final del Trophée des Champions ante Nates (no ingresó) y quedó fuera de la nómina para el choque ante Clermont por la primera jornada del torneo local por un motivo “técnico”.

L’Equipe añade que cada integrante de este segundo grupo fue informado individualmente de su situación por Luis Campos. Vale destacar que PSG deberá encontrarle un nuevo club a cada uno de estos deportistas antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de pases en Francia, para no violar el artículo 507 de la Ligue 1. El mismo sostiene que cualquier jugador con contrato profesional no puede entrenarse separado del grupo desde el 2 de septiembre. Desde ese día todos los futbolistas deberán entrenar nuevamente junto al plantel principal.

“Es lo que nos permite hacer derecho laboral y de la Liga durante este periodo. Podemos dividir el grupo en dos si sentimos la necesidad. Lo haremos hasta el final de la ventana de transferencia. Los jugadores conocen la situación, son jugadores profesionales, debemos respetarlos. No es fácil para ellos, veremos si consiguen encontrar un proyecto que les convenga o si quieren quedarse”, advirtió el DT tras la victoria en el debut por la Ligue 1.

Icardi, aunque tuvo una buena primera temporada, en la segunda bajó considerablemente su nivel y se vio opacado por la gran cantidad de figuras en la ofensiva. Disputó 30 partidos y solamente aportó 5 goles. Uno de los clubes interesados en su servicios es el Monza, uno de los recién ascendidos a la Serie A de Italia.

Durante esta ventana de transferencias Paris Saint Germain tomó la decisión de no renovarle el vínculo a Ángel Di María, vendieron a los arqueros Alphonse Areola (West Ham) y Marcin Bulga (Niza), cedieron a préstamo al neerlandés Georginio Wijnaldum (Roma) y Colin Dagba (Estrasburgo) y se marchó Xavi Simons.

En contrapartida, hizo uso de la opción de compra de Nuno Mendes, compró a Vitinha (Porto), Renato Sanches (Lille) y Nordi Mukiele (RB Leipzig) y trajo a préstamo a Hugo Ekitiké.

El próximo compromiso del PSG será este sábado, desde las 16, ante Montpellier en el Parque de los Príncipes por la segunda jornada de la Ligue 1. Todo hace indicar que Mauro Icardi nuevamente estará fuera de la lista de concentrados.

