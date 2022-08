El DT del PSG explicó por qué separó a Mauro Icardi del plantel y llenó de elogios a Messi otra vez

Galtier dio detalles de por qué decidió separar a Icardi del plantel (Foto: Reuters)

El PSG protagonizó un excelente comienzo de temporada después de derrotar por 5-0 al Clermont en el primer partido del torneo local. Tras hacer una gira más que aceptable, y de cara al segundo encuentro de la Ligue 1, Christophe Galtier se sentó ante los medios para responder algunas preguntas a menos de un mes para el cierre del mercado de fichajes.

A horas del encuentro contra Montpellier, se conoció que el delantero argentino Mauro Icardi se sumó a la lista de excluidos por el técnico, integrada también por los futbolistas Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe.

El ex Inter no fue convocado para el debut de la Ligue 1 y ahora le marcaron la puerta de salida del club de manera definitiva. Sobre ese tema fue consultado el propio entrenador en la rueda de prensa, quien no dudó en afirmarlo.

“Icardi se incorporó al grupo de la tarde. Su ausencia contra el Clermont se debió a una decisión deportiva. Puramente deportivo”, aseguró con respecto a su nula participación en el duelo frente al Clermont por el inicio de la Ligue 1.

“Lo vi a principios de semana para decirle que quiero restringir el grupo y no trabajar con 25 jugadores de campo. El club está trabajando codo a codo con Mauro para encontrar la mejor solución posible. Mauro ha tenido muy poco tiempo de juego. Es importante que vuelva a ponerse en marcha. Mauro necesita expresar sus cualidades”, consideró, confirmando su decisión de no contar con él durante ésta temporada.

El delantero deberá buscar un equipo en menos de un mes (Reuters)

“No lo perdió todo así, pero es cierto que ha sido difícil durante dos años. El hecho de cambiar de lugar, de encontrar un lugar más favorable te permite relanzarte en una carrera”, comentó a modo de consejo.

Al mismo tiempo, y tras lo que parece ser una inminente salida del delantero argentino, Galtier fue consultado acerca de la incorporación de un nuevo delantero en su lugar: “Sí, queremos la llegada de un nuevo atacante. El club está trabajando mucho. Estoy en contacto directo con Luis Campos (Director deportivo tras la salida de Leonardo) sobre esto”. “No puedo confirmar que llegue un delantero, pero el club está trabajando mucho en eso”, agregó.

Esta decisión sobre Icardi impacta particularmente porque es un hecho que el juvenil Arnaud Kalimuendo-Muinga se marchará cedido, por lo que sólo queda el joven refuerzo Hugo Ekitiké como alternativa al tridente galáctico más allá que el español Pablo Sarabia también es una variante para el ataque. El club busca otro delantero centro (no pudo fichar a Lewandowski y Scamacca), pero ya prescindió de Mauro.

Galtier apuesta al tridente ofensivo en esta temporada (Reuters)

Las preguntas sobre el tridente más poderoso del fútbol mundial estuvieron a la orden del día. Sobre Lionel Messi, Galtier destacó: “Es un gran profesional y lo confirma. Sonríe, intercambia con sus compañeros, es una fuente de intercambio. Aprecio cada momento que paso con él. Es el ejemplo a seguir, lo ha ganado todo en el club. Le falta el mayor trofeo de todos, la Copa del Mundo. No está satisfecho. Ya he dicho antes que cuando Leo sonríe, el equipo sonríe, y es cierto. Es querido y admirado por sus compañeros”.

A pesar de protagonizar una gran goleada frente al Clermont en la que Neymar y La Pulga fueron los personajes principales, la ausencia de Kylian Mbappé se notó en el campo yen ello hicieron hincapié algunos periodistas: “Tuvo poco tiempo de juego en los partidos de pretemporada. No tiene muchos minutos en las piernas pero está en buena forma”, consideró Galtier.

“Vi mucho lo que pasó la temporada pasada. Están acostumbrados a jugar juntos y lo están haciendo muy bien. Ney y Leo están un poco más en el ritmo, pero no tengo miedo de que Kylian logre el ritmo rápidamente, después de eso veremos la duración del partido”, explicó antes de añadir: “Trabajamos en esta asociación del trío de ataque con Neymar y Messi y también un pequeño reemplazo”.

Finalmente también tuvo un momento para hablar de la disputa por el arco entre sus dos grandes arqueros: “Mi posición ha sido muy clara desde que asumí el cargo. Tengo la opción de nombrar a Gigio número 1 y Keylor número 2. No puedo juzgar si Gigio es mejor, pero las sesiones van bien”.

“Gigio está cumpliendo, a Keylor le cuesta más, pero en los entrenamientos rinde muy bien y le debemos mucho respeto. Sé que Keylor tiene peticiones pero en los entrenamientos se comporta como un gran profesional y un gran competidor”, sentenció.





