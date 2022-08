La increíble historia del robo de una camiseta clave en la carrera de Messi en la Selección: “La persona que se la llevó no sabe el valor que tiene”

* Leandro Chichizola, ex arquero de River, reveló el destino que tuvo la primera camiseta que usó Messi en el Monumental

El 9 de octubre de 2005 Argentina se impuso por 2 a 0 frente a Perú en el Monumental y selló su clasificación para la Copa del Mundo que organizó Alemania al año siguiente. No fue un partido más. Además de lograr el objetivo, en el elenco liderado por José Néstor Pekerman estuvo Lionel Messi entre los titulares. Los goles de Juan Román Riquelme y Luis Guadalupe, en contra, no son tan recordados como la presentación del astro rosarino, que con el número 19 en su espalda tuvo su presentación oficial con el representativo nacional.

Lo llamativo fue el destino que tuvo la camiseta que uso aquella jornada el crack que actualmente se desempeña en el PSG. Y el que lo narró a la perfección fue el ex arquero de River, Leandro Chichizola. “Fue así: yo era el alcanzapelotas de la Selección junto a otros compañeros de la pensión de River. En un partido antes del Mundial del 2006, Messi me dio su camiseta, que tenía el número 19″, comenzó su relato en diálogo con ESPN.

“Él había jugado un amistoso y lo habían expulsado (en Hungría), pero en otro partido en el Monumental contra Perú, que ganó Argentina y clasificó para la Copa del Mundo de Alemania, cuando estaba dando unas entrevistas le pregunté si me daba su camiseta y me miró. Yo tenía 14 años y le pedía camisetas hasta el de seguridad ¡Pero Leo me la dio!”, continuó el actual arquero del Getafe.

Lamentablemente para él, la reliquia tuvo un final inesperado. “La llevé a mi casa, y después se la di a un amigo que iba a venir para Europa cuando iba a jugar a Unión Deportiva Las Palmas. Yo quería llevársela a Leo para que me la firmara y contarle esa historia que seguro no recordaría. Fue una camiseta que llegó a Primera, pero cuando a mi amigo le robaron el auto, se llevaron también la camiseta porque estaba guardada en el coche. Seguramente la persona que hoy tenga esa remera no sepa el valor que tiene porque fue la primera que usó Messi en la Selección mayor”, subrayó.

Su último contacto con la Pulga fue durante la histórica final de la Copa Libertadores que el conjunto de Marcelo Gallardo derrotó a Boca en la capital española. “El día del Bernabéu, yo estaba con Fer Cavenaghi, Manu Lanzini y todos los chicos de River que estábamos en Europa y nos dimos cuenta de que Leo estaba en el palco detrás nuestro. Digamos que le tira La Banda. Es de Newell’s, pero en su corazón le tira River. Incluso su ídolo era Pablo Aimar”, concluyó.

