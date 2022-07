Julián Álvarez habló tras su debut con gol en el Manchester City: la dupla con Haaland y el extraño festejo

Difícilmente Julián Álvarez pueda olvidarse de lo que fue su debut con la camiseta del Manchester City, pese a que su equipo perdió la final de la Community Shield ante Liverpool. La Araña ingresó en el complemento para buscar el empate y lo consiguió. A su conquista y la tardía celebración por culpa de la revisión del VAR se refirió luego del encuentro el ex River, quien también se refirió a la posible dupla de ataque que puede formar con el noruego Erling Haaland.

“Contento por haber marcado mi primer gol, pero creo que queda en segundo plano porque era una final, queríamos ganar y no lo conseguimos. Hay que seguir trabajando porque se viene una gran temporada”, fue lo primero que manifestó el delantero argentino de 22 años.

Más tarde, repasó su tanto: “Robo atrás de la mitad de cancha, no me acuerdo si fue esa jugada, creo que sí. Después llego al área, queda ahí la pelota, Phil (Foden) traba con el arquero, me quedó, la punteo y bueno, después hubo revolución mientras se veía en el VAR si había sido gol o no”. Para colmo, Josep Guardiola lo llamó para darle indicaciones justo cuando lo convalidaron: “No lo pude celebrar como quería, pero bueno. Justo estaba en el banco porque Pep me había llamado para decirme algunas cosas y el VAR dio el gol”.

El partido de Julián Álvarez contra Liverpool

En Argentina, la repercusión por el debut con gol de Álvarez en Inglaterra fue total: “Todavía no vi el teléfono, pero seguro estarán contentos por mí en lo personal. Pero, como dije antes, queríamos ganar y arrancar la temporada con una victoria, un triunfo en una copa, y no se dio. A seguir trabajando”.

Entre sus labores seguramente le toque formar varias veces dupla ofensiva con Erling Haaland, el otro gran fichaje de los Ciudadanos para esta temporada. “No lo hicimos muchas veces en los entrenamientos, algunas. He jugado con un montón de jugadores de distintas cualidades, me puedo adaptar a lo que sea. Me tocó jugar por afuera, un poco por la derecha, un poco más compartiendo ataque con él, los dos arriba... Puedo ir adaptándome y generar buenas cosas para el equipo”, se anticipó Julián.

Y concluyó: “Estoy cómodo desde el primer día que llegué. Me han tratado muy bien los compañeros, el cuerpo técnico y mucha gente que trabaja en el club. Me siento cómodo, feliz, de a poco voy entendiendo cómo se maneja todo el Mundo City. Cómo va todo en los entrenamientos y trato de adaptarme, escuchar y aprender. Seguir creciendo no solo como futbolista sino como persona también”.

