Show de Agüero en Manchester City-Liverpool: bromas con Luis Suárez, su reacción en el gol de Julián Álvarez y la frase sobre De Paul y Tini

En su canal de Twitch, Sergio Agüero entretuvo a muchos usuarios durante la visualización de la final entre Manchester City y Liverpool por la Community Shield. El atractivo encuentro que dio el puntapié inicial a la temporada en Inglaterra, con un título en juego, no fue pasado por alto por el Kun, que invitó a Luis Suárez, festejó el gol de Julián Álvarez en su debut y hasta habló de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Casi como una premonición, Agüero mencionó cuando vio en el banco a Álvarez: “Vamos a ver si entra. Ojo, eh, que puede entrar el Spiderman y mete un gol, eh”. Y lo defendió cuando un usuario lo criticó: “¿Cómo que la araña es un perro? Qué dice... Eh, loco, baneado ese. Seguro es de Boca. Qué problemas tenemos acá en Latinoamérica con ser tan fanáticos. Gente, dejemos de ser tan fanáticos y digamos la verdad. Ahí está calentando... Vamos, Juli, vamos. Vamos hombre araña. ¡Qué grande Julián!”.

Ante algunos goles desperdiciados por Erling Haaland, el Kun expresó: “Hacé algo porque sos candidato a salir. Estás como en la casa de Gran Hermano, sos nominado. Mirá el gol que se erró Haaland, ¿qué hizo? Tiraste la de Liu Kang y te salió como la de Chu Fiu. Es que es tan zurdo que yo no sé por qué no fue con la derecha”. Las críticas para el noruego continuaron en comunicación directa con Luis Suárez, su invitado especial: “¿Viste la que hizo Haaland? No sé si jugabas al Mortal Kombat, pero tiró la de Liu Kang. A veces tira esas y las mete, pero esta vez la tiró y le salió como Liu Chi Fu”.

Y llegó la hora de felicitar a Suárez por su fichaje por Nacional de Montevideo: “Una vez un cocinero me dio una camiseta de Peñarol, me saqué una foto y salió en todos lados. Pero ahora yo voy a hinchar por vos. Yo de fútbol uruguayo no sé, pero ahora hincho por Nacional. A todos les digo”.

El Pistolero aprovechó su anécdota para comentarle que durante su estadía en Atlético Madrid discutía con Rodrigo De Paul y le decía que él era hincha de Independiente por el Kun, pese a que el ex Racing intentaba hacerlo de la Academia. A lo que el delantero surgido en el Rojo respondió: “Ah, bien ahí. Sí, ¿Rodri qué quiere? Boludo pará... Está con la Tini, que deje de joder, boludo”.

Agüero le comentó a Suárez que estaba comiendo pastillas porque lo distraen y admitió: “Estoy re gordo, boludo. Tengo que dejar de comer, engordé como 5 ó 6 kilos. Me cagó a pedos el que está conmigo con el tema de la dieta. No es nutricionista, es otra cosa. Es fisioterapista... ¿Vos vas a comer medialunas después, no? ¿Viste las medialunas esas calentitas? ¿Están buenas, no? Acá en Uruguay conozco todo, pa”.

Al minuto 70 llegó la emoción para el Manchester City gracias a la conquista de Julián Álvarez, quien había ingresado hacía unos minutos. El VAR arrojó suspenso a la conquista que finalmente fue convalidada y generó la reacción de Agüero: “¡Gol de Julián! No, ¿qué pasó? Puede ser gol, eh. Ojo, lo gritamos, eh. Vamos, vamos, vamos que es gol. Está habilitado. Ay, este gol le va a dar a Julián un alivio... Gol, gol, gol. ¡Vamos carajo! Gol del hombre araña, que esta noche te araña. Ahí está, mando la mía, la del Kuni (por su ademán con la mano en el festejo)”.

Anteriormente el Kun había revelado que Julián le mandó un mensaje para que le diera información sobre Manchester, donde vivió muchos años cuando fue jugador del City: “Él es muy tímido, no le gustan nada las cámaras, es muy tranquilo, pero cuando lo ves entrenar parece una locomotora, va con todo. Antes de viajar, le expliqué cómo era la ciudad. Que se iba a cagar de frío, que no salga de la casa, que se abrigue bastante porque si se enferma no iba a poder jugar... Que en la calle tenés que manejar del otro lado, que la comida no era tan buena. Le dije todo eso para bajonearlo, ja”.

Y ahondó: “Es una ciudad tranqui, está bueno. Lo bueno es que está solo, porque Manchester con una familia es complicado. No sé si Spiderman está en pareja o anduvo tirando arañas por todos lados. Viste cómo es el hombre araña... Goleador en River, olvidate, está en la elite, empieza a rescatar chichis de todos lados. Si está en pareja, bien. Si está solo, también bien. Si está con familia, que tenés una mujer y nenes, está bien, pero hay que entenderlos porque te cagás de frío, querés sacarlos a pasear y los tenés que abrigar como si estuvieras en Alaska. Es un bajón. Frío, lloviendo, nunca ves el sol... Nosotros porque jugamos cada tres días y tenemos contacto con los compañeros”.

¿ES UNA POSIBILIDAD QUE AGÜERO VUELVA A JUGAR AL FÚTBOL?

“No, no sé. Por ahora no estoy pensando. Estoy pensando si por lo menos el corazón va bien y después vemos. Primero tengo que entrenar un año, ponerme bien físicamente. Voy a tener 35, no... llego hecho pij...”.

