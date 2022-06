“No me gustó que me llamen la futbolista más sexy del mundo”: la reflexión de la jugadora croata Ana Markovic

Markovic juega como delantera en el Grasshopper Club Zurich y fue llamada a la selección croata durante el último tiempo

Ana Maria Markovic es una de las promesas más importantes que tiene la selección de Croacia de fútbol que batalló en las Eliminatorias europeas pero quedó en la puerta de clasificar por primera vez en su historia para el Mundial femenino que en 2023 tendrá una nueva edición en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el foco deportivo se corrió en distintos medios de su continente cuando la presentaron como “la futbolista más sexy del mundo” o una “bomba rubia”.

En una entrevista con el medio alemán 20Min, la atacante que sumó un gol en cuatro presentaciones de las Eliminatorias UEFA planteó su malestar por una definición puntual que realizaron por fuera de su actividad como deportista: “Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”.

Nacida en Split, vive en Suiza desde su adolescencia y en ese país formó su carrera como futbolista profesional con la camiseta del Grasshopper. En Croacia fue definida recientemente como uno de los “talentos” que tiene el combinado nacional. Sin embargo, la delantera de 22 años reconoció que los comentarios sobre su físico la pusieron incómoda porque sintió que dejaron de lado sus cualidades deportivas para hablar de su apariencia.

“Mucha gente me escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima. Creo que la gente así debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer como futbolista. Muchas personas también me han dado la sensación de que soy bonita y que sólo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello”, reflexionó.

La selección croata siguió de cerca su desempeño a pesar de que lleva más de una década viviendo en Suiza y se contactaron con ella para saber si le interesaba representar a su país natal: “Todo ha ido bien con la selección nacional. Me hicieron sentir profesional, estudiaron mis logros futbolísticos a través de videos de Youtube. Hicieron un muy buen trabajo”.

Markovic integra la selección de Croacia

Sus últimos meses fueron de gran exposición mediática entre las distintas notas sobre ella en medios de Serbia, Croacia, Bosnia o Grecia, pero también por la citación al representativo de su país: “He salido en los periódicos y portales de todos los Balcanes. Estuve en los medios de comunicación en todas partes. Cuando estaba con la selección nacional, de repente unos 25 periodistas querían verme para entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces la asociación intervino para que pudiera concentrarme en el fútbol”.

Markovic, que colocó a su compatriota Luka Modric como “un gran modelo a seguir” y se definió como una fanática de Cristiano Ronaldo –“Es muy disciplinado. Creo que es súper importante que lo des todo en el deporte y tengas una buena mentalidad como él”–, convive con una gran repercusión también en redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de 620 mil seguidores, muestra su carrera deportiva pero también escenas de su vida cotidiana o campañas publicitarias vinculadas a sus primeros pasos en el modelaje. “Recientemente he publicado fotos algo provocativas, pero nunca posaría desnuda en ningún sitio. No podría vivir con eso, aunque sea por mi familia”, aclaró.

Markovic cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram

Su alta exposición y los motes que recibió también la ubicaron en una situación incómoda cuando algunas personas le enviaron fotos indebidas a sus cuentas en redes sociales. “Ya hay unas cuantas fotos así, es realmente feo. No sé por qué la gente hace esto, pero yo sólo me burlo de ello con mis colegas. A veces recibo mensajes extraños de personas que escriben que quieren asistirme y, por ejemplo, limpiar los tacos de mis botas de fútbol después del entrenamiento”, relató.

Si bien está dando sus primeros pasos como futbolista, disciplina que empezó a practicar a los 14 años ya viviendo en Suiza, la atacante aclaró que no piensa por el momento marcharse al exterior porque primero quiere terminar sus estudios más allá de que recibió ofertas.

Independientemente de que su país quedó sin chances de pelear por el boleto a la Copa del Mundo, todavía tienen dos presentaciones más en las Eliminatorias: el 2 de septiembre recibirán a la poderosa Suiza y cuatro días más tarde visitarán a Lituania, que también quedó eliminada.

La futbolista de 22 años se pronunció tras ser catalogada como "la futbolista más sexy del mundo"

