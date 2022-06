A los 39 años, Dani Alves se despidió del Barcelona y deberá buscar club a seis meses del Mundial de Qatar

Dani Alves, afuera del Barcelona (REUTERS/Loren Elliott)

Después de haber vuelto a los 38 años al Barcelona y jugar la última temporada, Dani Alves confirmó su salida definitiva del club. Xavi Hernández le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para la campaña 2022/2023 y el histórico lateral derecho difundió la noticia en las redes sociales. A través de un emotivo video que repasó imágenes suyas en diferentes ciclos -más una conmovedora carta-, dijo adiós a los aficionados culés.

“Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa. Pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún otro momento en lugares distintos”, mencionó el jugador de 39 años que viene de participar de la última gira con la selección brasileña y seguramente dispute la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Durante su despedida, no dejó pasar la oportunidad de cargar contra la anterior directiva blaugrana, a la que responsabilizó por no quererlo en la institución: “Intentaron despedirme, pero no pudieron hacerlo. Pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy”.

Pese a no haber conseguido títulos en el último año con el Barça, la tarea del bahiano ya estaba hecha con su primer ciclo que duró ocho temporadas: allí ganó 6 ligas españolas, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas españolas, 3 Champions League, 3 Mundialitos de Clubes, 3 Supercopas europeas para registrar un total de 23 trofeos en su haber.

En principio, la idea del versátil y experimentado futbolista es quedarse en Europa, aunque no habría descartar una oferta de algún club brasileño para que adquiera rodaje pensando en la Copa del Mundo.

LA CARTA COMPLETA DE DANI ALVES

Queridos cules… Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos - y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos: GRACIAS. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito! Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiante aún. Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN. Para siempre VISCA AL BARÇA!

