El cambio de Mbappé en plena negociación y por qué Haaland hubiese sido suplente en Real Madrid: 10 frases de Florentino Pérez

FILE PHOTO: Soccer Football - Real Madrid Unveil Eden Hazard - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - June 13, 2019 Real Madrid president Florentino Perez during the presentation REUTERS/Sergio Perez/File Photo

Mientras los futbolistas del Real Madrid disfrutan de sus merecidas vacaciones tras finalizar una temporada más que positiva con la obtención de la liga y la Champions League, el presidente de la entidad, Florentino Pérez, continúa trabajando de cara al próximo período de transferencias que se avecina.

En medio del estudio de mercado, el directivo merengue le concedió una entrevista al programa español El Chiringuito, en la que habló de todo. Desde la frustrada contratación de Kylian Mbappé, hasta de los rumores sobre la llegada de Zinedine Zidane al PSG.

Al mismo tiempo, y tras firmar a Antonio Rudiger y a Aurélien Tchouaméni, el histórico dirigente consideró que, “de momento hemos parado (de fichar), porque no nos caben más. Ahora queda trabajar en ver qué jugadores salen”.

Mbappé renovó su vínculo con el PSG hasta 2025 (Reuters)

Si bien el Real Madrid se convirtió en el rey de Europa tras imponerse al Liverpool por 1-0 en la final de la Champions League, la entidad sufrió un duro golpe institucional después de que Kylian Mbappé anunciara su renovación con el PSG hasta junio del 2025 cuando parecía que tenía todo cerrado con la Casa Blanca.

“Creo que lo que más le ha podido influir es la presión política, entiendo que él estaría muy bloqueado. Está diciendo toda la vida que su sueño es jugar en el Madrid y al final... lo ha tenido que pasar muy mal, uno intenta salir por la vía por la que antes se le acabe el pánico”, consideró Florentino Pérez sobre la decisión del delantero galo.

“No me cabe en la cabeza que el Rey llame aquí para decirle al Betis que no se vaya no se qué jugador. Por lo que sea ha cambiado de opinión. No es fácil que te llame el presidente de la República o la alcaldesa de París para decirte que no te vayas... y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador...”, consideró acerca de las presiones tanto políticas como económicas.

Al estampar su firma con el cuadro parisino, Florentino Pérez explicó que, “ya no era el Mbappé que yo quería. El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG. Yo quiero al del sueño”.

“Cambia, le ofrecen otras cosas, le presionan y ya es otro futbolista. No hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar. Le tengo cariño, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar sus circunstancias y no es fácil. Yo creo que su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito. Me dicen que la madre se ha quedado apenada”, sentenció.

Florentino Pérez habló de Erling Haaland

En la extensa charla que mantuvo con el presentador Josep Pedrerol también reveló por qué no intercedió en la puja por Erling Haaland, quien finalmente firmó con el Manchester City: “Tenemos al mejor 9 del mundo y no íbamos a traer a Haaland para tenerle en el banquillo, ¿no? ¿Cláusula en dos años? No lo sé. Ahora no tenemos más interés que formar el nuevo equipo con los jóvenes que tenemos y algún refuerzo”.

En lo que respecta al mercado, habló de los rumores que vinculan a Zinedine Zidane con el PSG y se limitó a comentar que, “siempre lo escuché decir que era un hombre del Real Madrid y de la selección francesa. Pero podría también cambiar de opinión”.

Florentino Pérez defendió a Laporta en la crisis económica del Barcelona (Reuters)

Florentino Pérez se refirió a la situación que atraviesa el Barcelona, así como también a la salida de Lionel Messi, entre otros temas. Sobre la emotiva rueda de prensa de La Pulga, comentó: “También se despidió Marcelo entre lágrimas… con jugadores tan buenos y tan queridos, el día que se van cómo no van a llorar. Pero yo no me alegro porque se vaya nadie. Si pudiera venir Lewandowski sería fenomenal. Todo lo que sea que la Liga prospere...”.

“El Barsa es un club que vale mucho dinero y que puede pasar una mala época. Laporta lleva poco más de un año, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. En la vida hay situaciones económicas mejores o peores. El Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo, que tiene un valor de 4 o 5.000 millones de euros, podrá pasar por una situación difícil pero tiene mecanismos para salir adelante y además lo deseamos todos”, añadió.





